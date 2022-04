Qatar 2022: la fecha del repechaje entre Ucrania y Escocia

La FIFA definió que las selecciones de Ucrania y Escocia jugarán el miércoles 1° de junio el repechaje pendiente camino al Mundial de Qatar 2022. Cuatro días más tarde, el ganador de ese cruce se medirá ante Gales por un lugar en la gran cita del fútbol.

El encuentro entre Ucrania y Escocia estaba programa originalmente para el pasado 24 de marzo, pero la invasión que sufrió el país de Europa del Este por parte de Rusia obligó a la FIFA y a la UEFA a postergarlo.

Este encuentro es parte del itinerario clasificatorio de la UEFA hacia el Mundial de Qatar 2022. Gales ya dejó en el camino a Austria tras ganarle 2-1 y el 5 de junio se verá las caras con el ganador del partido entre ucranianos y escoceses por un boleto al certamen que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Según el sorteo que se realizó el pasado 1° de diciembre en Doha, el último clasificado de Europa jugará en el Grupo B del Mundial, junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos.

El comunicado de la FIFA



Tras consultarlo con la UEFA y las federaciones miembro interesadas, la FIFA confirma las fechas en que se disputarán los dos partidos restantes del itinerario de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el que participa Ucrania.

El 1 de junio, Escocia y Ucrania se enfrentarán en el primer encuentro eliminatorio, cuyo ganador se medirá a Gales el 5 de junio en la final por la última plaza europea en la competición futbolística más importante del planeta, que tendrá lugar a finales de año.



Para reorganizar los partidos aplazados ha sido necesario adaptar el calendario de algunos encuentros de la Liga de las Naciones de la UEFA.

La FIFA agradece a todos los involucrados la gran solidaridad y cooperación que han demostrado y que ha sido clave para alcanzar un acuerdo unánime.

Los repechajes que quedan por disputarse



Ya son 29 los conjuntos nacionales con boleto para la cita más importante del fútbol y solo restan definirse las últimas tres plazas, que saldrán de los partidos de los repechajes.

Los cruces serán el 13 y 14 de junio en un partido único y en cancha neutral. Perú, quinto en las Eliminatorias Sudamericanas, deberá enfrentarse al ganador del duelo que Australia y Emiratos Árabes, provenientes de las Eliminatorias de la Confederación Asiática, disputarán una semana antes.

Costa Rica, que finalizó cuarto en el certamen clasificatorio organizado por la Concacaf, estará cara a cara con Nueva Zelanda, que se quedó con el primer puesto en Oceanía.

Por último, Ucrania y Escocia tienen que enfrentarse por un partido postergado por la invasión de Rusia a suelo ucraniano. El vencedor se medirá con Gales por la última plaza para Qatar 2022.

Repechajes del Mundial Qatar 2022



Perú vs Ganador de Australia vs. Emiratos Árabes (irá al Grupo D).

Costa Rica vs Nueva Zelanda (irá al Grupo E).

Gales vs Ganador de Ucrania vs Escocia (irá al Grupo B)

Fuente: TN