Santiago Cafiero: "solo el Presidente es imprescindible"

El canciller Santiago Cafiero respaldó este jueves la gestión de Alberto Fernández y aseguró, en medio de los rumores sobre internas dentro del oficialismo, que solo el Presidente "es imprescindible". En la misma entrevista cometió un furcio y lanzó: “Los demás son prescindentes”.

“El Presidente es el único imprescindible en esta alianza de gobierno, en este frente político. El Presidente es el imprescindible en el Ejecutivo, todos los demás son prescindentes”, aseguró Cafiero en una entrevista con La Política Online.

La atención cayó sobre el canciller porque, si bien se corrigió y aseguró que lo que quiso decir en realidad es que "los demás son prescindibles", el furcio tuvo repercusiones.

En la misma entrevista, Cafiero fue consultado sobre el discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que la gestión continuará con quienes estén aliados al plan económico.

“No veo para nada un ciclo cumplido, me parece que el Presidente sigue confiando en él y en todo caso será él quien determine, con Guzmán o con este Canciller. Si mañana precisa otra marcha, otra orientación u otro plan lo definirá él. El Presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este Frente político”, afirmó.

En esa línea, destacó el trabajo del oficialismo, apuntó a la oposición y comparó los proyectos. "Uno lo expresa el Frente de Todos y otro está expresado por esta nueva derecha con algunos visos antidemocráticos también, donde se promueve el discurso del odio. Esos son los dos países que están en pugna", concluyó.

Relaciones internacionales, Cumbre del G20 y de las Américas

En otra parte de la entrevista, el ex jefe de gabinete hizo referencia a la relación desde el punto de vista comercial con el gobierno de Vladimir Putin luego de la invasión que ejecuta en Ucrania, y destacó que "el Presidente se reunió con Putin cuando no había guerra, a principios de febrero. No se podía prever, había una política de escalada y ese el problema de las políticas de escalada, que se sabe cuando inicia pero no cuando termina. Lo principal fue dejar planteado que se buscaba un acuerdo comercial con un potencial comprador de nuestros productos. Fue una reunión pura y exclusivamente comercial y para buscar mayor destinos de nuestras exportaciones, no en otro plano. ¿Dónde está eso hoy? Naturalmente, frenado".

También Cafiero habló del apoyo argentino a las decisiones que se toman en los bloques internacionales en los que participa respecto a la situación con Rusia y evitó confirmar una reunión bilateral con Joe Biden. "Argentina está a favor del multilateralismo como principio", y eso "implica y genera posibilidades de diálogo y encuentro. El G20 es un foro estrictamente comercial, financiero (...) Nosotros no estamos de acuerdo con esa exclusión porque consideramos que es un foro multilateral que debe respetarse y conservarse."

En julio se realizará la cumbre de las Américas en Los Ángeles, y sobre este tema aseguró que por el momento no formalizaron ninguna propuesta para una reunión bilateral con el presidente estadounidense Joe Biden.

Fuente: Ámbito