Se profundiza la crisis en San Lorenzo

Luego de una reunión con Horacio Arreceygor y Matías Lammens, el ex defensor dejó su cargo. Durante su gestión, el Ciclón sólo ganó 8 partidos en 35 presentaciones

El empate ante Racing de Córdoba y la eliminación por penales de la Copa Argentina fue la gota que derramó el vaso para la crisis que explotó en San Lorenzo. En un contexto caótico en el que renunció Pedro Troglio, en las últimas horas también anunció su salida como manager de la institución Mauro Cetto. Y con el ex central se fueron otros dos integrantes que trabajaban con el plantel: José Di Leo, ex ayudante de campo de Edgardo Bauza y nexo entre el fútbol profesional y el juvenil, y Sebastián Echave, jefe de scouting.

Por lo tanto, el nuevo entrenador interino del Ciclón, Fernando Berón, dirigió por primera vez al equipo que sólo consiguió una victoria en 10 presentaciones.

Troglio renunció a la conducción del Cuervo al quedar afuera de la Copa Argentina por empatar 1 a 1 con Racing de Córdoba y caer en los penales por 4 a 2. Además en la jornada se confirmaron las salidas de Mauro Cetto, quien en su gestión el equipo de Boedo ganó 8 partidos sobre 35 jugados; Di Leo y Echave.

“El presidente Horacio Arreceygor y el vice Matías Lammens, se reunieron con Mauro Cetto y definieron la desvinculación de común acuerdo del mánager y de su equipo de trabajo”, comunicó el club en sus redes sociales.

Por su parte, Berón, que era hasta el coordinador general de las divisiones inferiores de la entidad porteña, tendrá la responsabilidad de liderar al elenco azulgrana hasta la finalización de la Copa de la Liga, en la que el Ciclón ya no cuenta con posibilidades de acceder a los cuartos de final. Esta misión no es nueva para el flamante DT, pues esta será la segunda oportunidad que comandará al Cuervo, ya que en 2006 fue interino entre la renuncia de Gustavo Alfaro y la asunción de Oscar Ruggeri. Posteriormente pasó a Independiente, donde también fue interino en 2019, y desde allí ahora volvió a San Lorenzo.

La práctica se realizó en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro y acompañaron al nuevo estratega, Cristian Gómez (ayudante de campo), además de Diego Busti y Gastón Rojas (preparadores físicos). El único jugador que trabajó una rutina diferenciada fue el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien sufrió un traumatismo en el cuádriceps izquierdo en la derrota de ayer y realizó tareas kinésicas.

El viernes Berón definirá el plantel y dará a conocer la lista de jugadores concentrados que se enfrentarán a Platense. San Lorenzo se medirá el próximo sábado a partir de las 14 ante el conjunto de Vicente López en el Pedro Bidegain, en el compromiso correspondiente a la décima fecha de la Zona 1 del torneo doméstico.

“Estamos mal, tristes, dolidos, porque nos estamos fallando nosotros, a nuestra gente, estamos fallando a la historia del club, a nuestras familias. Entonces la verdad es que duele, no hay mucha explicación. Somos un grupo que tenemos que levantar”, había declarado Néstor Ortigoza luego de la eliminación prematura en la Copa Argentina en una entrevista brindada a TyC Sports.

“En el partido de hoy tocamos fondo porque tenemos que tener ganas, actitud y no la tuvimos, no la tenemos y debemos levantar. Somos San Lorenzo, es un club muy grande para estar donde estamos. Este club tiene una historia muy rica”, fueron sus palabras bajo un manto de una autocrítica feroz. Y cerró: “Estamos mal y nos duele. Y hoy, una nueva derrota, hablar, explicar y poner la cara otra vez acá, me incomoda. Hay que ser autocríticos. Nosotros nos hacemos responsables de este momento de San Lorenzo. El plantel se hace responsable. Ahora a encontrarle la vuelta, a entrenar mañana y a sacar el partido del fin de semana”.