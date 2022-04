Toto Salvio: la Justicia dictó la perimetral y otras medidas

La Justicia dispuso las primeras medidas en la causa por violencia de género que se le inició al futbolista de Boca Eduardo “Toto” Salvio luego del episodio en el que arrastró con su auto a su exesposa, Magalí Aravena, durante el episodio ocurrido en la madrugada de este jueves en Puerto Madero.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó, entre otras medidas, una perimetral por la cual establece que el futbolista no podrá acercarse a 300 metros de Aravena. Tampoco podrá manejar automóviles durante tres meses y no tiene permitido salir del país sin autorización previa.

Las medidas que le interpuso la Justicia a Salvio

Abstenerse de tomar contacto con Magalí Daniela Aravena por cualquier medio, es decir, de modo presencial, electrónico, redes sociales, mensajes de texto, sistemas de chat, telefónico, a través de terceras personas, etc.; a excepción de cuestiones relativas a los hijos que tienen en común.

No conducir vehículos por el término de tres meses.

Solicitar autorización con anticipación al Juzgado PCyF nro. 12 a los fines de su salida del país.

Incautación del vehículo Mercedes Benz modelo A250, dominio AD -998-KE, a los fines de que el Área Criminalística realice las pericias de rigor tendientes a:

1) Establecer la existencia de daños en el rodado y en su caso el modo de producción;

2) Establecer la existencia de rastros y/o huellas de personas en el exterior del rodado.

Magalí Aravena declaró que Toto Salvio quiso atropellarla con el auto

Magalí Aravena, exesposa de Eduardo “Toto” Salvio, declaró ante la Policía que el jugador de Boca buscó atropellarla con el auto en el violento episodio que ocurrió este jueves por la madrugada en Puerto Madero y que derivó en una denuncia por violencia de género de parte de la mujer hacia el delantero.

Aravena le contó a las autoridades cómo fue la secuencia: “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”. Su frase hace referencia a Sol Rinaldi, la joven que estaba con Eduardo Salvio el miércoles por la noche y que subió una foto a Instagram del futbolista haciendo un asado en un balcón.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”, continuó la mujer, que tiene dos hijos con Salvio.

Respecto de las consecuencias físicas que le dejó el episodio, detalló: “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”.

La imputación en el marco del cual se hicieron estas declaraciones es por “lesiones leves en contexto de violencia de género”.