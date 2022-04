La angustia de Claribel Medina por un rotundo cambio

Claribel Medina está orgullosa de sus dos hijas, Antonella y Agostina, frutos de su relación con Pablo Alarcón. Ahora las jóvenes ya están transitando su propio camino y la heredera menor decidió comenzar una nueva vida lejos de su familia, en otro país para probar suerte.

Nuevo rumbo

“Agostina mi hija menor que es cantante, actriz y artista, se fue a vivir a Estados Unidos e hicimos un viaje con la familia y ella ya se quedó en Miami a vivir”, aseguró la conductora de El Show del Problema (El Nueve) en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Yo las crié para que vuelen, pero tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas, se la extraña muchísimo, se la extraña horrores porque está en el exterior”, relató muy emocionada la actriz.

Además recordó que también dejó su Puerto Rico natal para ir a estudiar a Nueva York y finalmente decidió instalarse en la Argentina donde mantuvo una relación amorosa con Pablo Alarcón: “Yo creo que estoy abierta a esto, yo me fui de mi país, crie a dos mujeres enormes y siento un enorme orgullo porque ambas van en busca de sus sueños y es lo mejor que comuniqué para las dos”.

Luego, dio detalles de cómo fue la dolorosa despedida de Antonella: “La despedida fue en su casa de allá y a mí me duelen los aeropuertos y no me quise quedar ni un segundo ahí como para que ella haga su casa, la charla fue profunda y nos dimos un abrazo, y la mandé con fuerza al mundo”.

“No me gustan las despedidas y los aeropuertos, es como el mar bravo, como una tormenta es el aeropuerto, acá te dejo y volá, la vi partir y seguí”, explicó. Por último, cerró: “Los sueños no pasan por lo que no te dan sino por lo que andas buscando. La política es otro tema, los sueños van hacia donde el alma te dice, hay una edad que es el momento de entregar eso, alguna decide quedarse y otras no, son decisiones profundas o no, a veces son efímeras y el cambio aparece, tiene que ver más con el sueño que perseguís que con otra cosa”.

Su participación en "Cantando"

Cabe recordar que en 2020, Claribel y Agostina participaron en el Cantando, el reality de ElTrece conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. En su debut, la actriz y su hija interpretaron el tema “Amor a la mexicana” de Thalía frente al jurado integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán. De esta manera, fueron el primer dúo de mujeres en presentarse en la pista.

Tras la performance, Ángel de Brito afirmó: “Qué lindo momento vivimos, lo estábamos comentando con Laura (Fernández). Debe ser fuerte para vos que la viste chiquita estar con ella acá en la pista”. Muy emocionada, la participante le respondió: “La verdad que sí. No quería llorar, buscábamos traer alegría”.

Luego, Medina expresó muy emocionada que siempre quiso compartir un escenario con su heredera: “Esto es ver los sueños de ella, que siempre ha querido ser cantante y actriz. No habíamos cantando juntas ni en teatro. Siempre soñaba con este momento, que me llamen a actuar con mi hija, que haga de mi chiquita en una novela”.

Fuente: TELESHOW