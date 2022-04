La lista de jugadores denunciados por violencia de género

El episodio de Eduardo Salvio contra su esposa, Magalí Aravena, es uno de los tantos que se suman día a día a los casos de violencia de género. Lejos de estar exentos, los futbolistas son noticia con sus actitudes agresivas contra sus parejas.

Por este motivo, varios de los clubes argentinos crearon un Departamento vinculado a estas situaciones para darle contención a las víctimas e instruirlas sobre cómo manejarse con estas situaciones.

En los últimos años hubo varios casos de futbolistas argentinos y extranjeros que fueron acusados por sus parejas por violencia de género.

Sebastián Villa

Es quizás el caso más resonante de los últimos tiempos, no solo por la violencia ejercida, sino también porque fue uno de los casos que obligó a Boca a crear un Departamento de Igualdad de Género para saber cómo actuar en estas situaciones.

Sebastián Villa fue denunciado penalmente por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés el 28 de abril de 2020. La mujer difundió por entonces, además, imágenes a través de las redes sociales.

Un video publicado por Cortés mostraba imágenes de ella visiblemente golpeada. Además, relataba hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

La causa fue elevada a juicio, pero aún no tiene fecha. El futbolista sigue jugando el Boca.

Rafael Santos Borré

El delantero colombiano Rafael Santos Borré, fue denunciado el 23 de marzo de 2018 por la piloto de carreras Romina Elisabet Re y el hecho fue declarado en la fiscalía N°1.

Fuentes dirigenciales de River, club del cual era parte el atacante por aquellos días, aseguraron que la denuncia se retiró y que no hubo demanda ya que las partes llegaron a un “acuerdo extrajudicial”.

Anita Caicedo, periodista y pareja del goleador colombiano, se refirió al tema en sus redes sociales: “Fue un momento difícil cuando salió el chisme de que Rafa había golpeado a una mujer. Cuando supimos de dónde había salido, vimos que era con mala intención”, subrayó.

Ricardo Centurión

En 2017, Melisa Tozzi denunció a Ricardo Centurión -en ese entonces jugador de Boca- por “violencia verbal y física”. La Justicia le otorgó un botón antipático a la víctima y le dictó una perimetral al futbolista y también a su madre.

Jonatan Cristaldo

A fines de noviembre del 2019, Morella de Las Heras, pareja de Jonathan Cristaldo, delantero de Racing, y madre de sus dos hijos, lo acusó de golpearla y arrastrarla por la casa que compartían.

“Me tira una botella de agua en la cara, por eso en el video yo estoy toda mojada; después me arrastró por el piso y me pegó en la cara”, relató De Las Heras en un video que publicó en las redes sociales.

Morella hizo la denuncia contra el delantero de Racing en la sede policial del Departamento Rincón de Milberg, en el partido bonaerense de Tigre. La Justicia le dictó una restricción perimetral al jugador y le concedió un botón antipático a su ex pareja.

El futbolista juega hoy en el fútbol boliviano e integra el plantel de Independiente Petrolero, que disputa la Copa Libertadores.

Facundo Medina

El defensor argentino Facundo Medina fue denunciado por su expareja por violencia de género en la noche de navidad de 2021.

Medina, que juega en el Lens de ese país y fue incluido en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección argentina, es sospechoso de haber ejercido violencia intencionada contra una exnovia, que viajó desde la Argentina, durante la noche del 24 al 25 de diciembre.

La agresión habría llegado tras una discusión, aunque el argentino lo negó ante las autoridades.

El club Lens, club al que pertenece, nunca lo sancionó.

Agustín Rossi

En 2016, cuando Agustín Rossi aún atajaba en Defensa y Justicia, Barby Segovia, por entonces su novia, lo denunció ante la justicia y en las redes sociales por violencia de género. Relató que el futbolista la golpeó -mostró las lesiones que Rossi le propinó- y la amenazó en reiteradas ocasiones. De hecho, difundió fotos de algunas conversaciones con su ex pareja, donde el ahora arquero de Lanús (su pase pertenece a Boca) la agredía.

Lucho González

En 2017, El mediocampista argentino Luis González fue denunciado por tentativa de homicidio por su propia mujer, Andreia da Silva Marques González, quien lo acusó de tratar de asfixiarla y cortarle las muñecas.

Da Silva Marques relató ante la Comisaría de la Mujer que el hecho ocurrió el viernes 8 de diciembre, cuando tuvo una discusión con el exjugador de River en la que la amenazó e intentó matarla.

“Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí, vació la casa, sacó todas las joyas y los objetos de valor. Sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas. Él intentó asfixiarme y cortar mis muñecas, me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón”, sostuvo en un crudo relato la exesposa del jugador.

El castigo que recibió el jugador fue casi insignificante: se le aplicó una restricción perimetral y se le suspendieron las visitas a sus hijos por 90 días.

González se retiró del fútbol y acaba de renunciar como DT de Athlético Paranaense.

Junior Benítez

Junior Benítez, exfutbolista de Boca y actualmente sin club, fue detenido en enero de este año en el marco de una causa por violencia de género. El futbolista fue denunciado por su suegro en la Fiscalía de Lomas de Zamora por lesiones y violencia de género.

El jugador, de 29 años y nacido en Adrogué, quedó imputado por lesiones, violación de domicilio, amenazas y resistencia a la autoridad, debido a que agredió a la policía cuando lo quiso identificar.

Tras hacer lugar a la excarcelación, el juez López le fijó condicionamientos, como la prohibición de acercamiento a la vivienda de su suegro en un perímetro de 300 metros, mantener una entrevista con una psicóloga y realizar un taller ante el Patronato de Liberados vinculado a violencia familiar.

Miguel Brizuela

En junio de 2020, Miguel Brizuela, integrante del plantel profesional de Vélez, fue denunciado por su pareja por violencia de género. Ante esta situación, el Fortín decidió “separar preventivamente” al jugador del primer equipo.

El defensor, de 23 años fue está acusado de “haber ejercido violencia física”, además de “maltrato verbal y psicológico” hacia Melina Neto. La denuncia fue radicada en una comisaría de la localidad bonaerense de San Martín.

El futbolista sigue perteneciendo al plantel del Fortín y tiene contrato hasta mediados de 2023.

El caso de Alexis Zárate

En 2014, Alexis Zárate, ex Independiente, abusó sexualmente de Giuliana Peralta, por entonces la novia de Martín Benitez, otro de los futbolistas del Rojo. El novio de la víctima, lejos de protegerla, excusó a su compañero.

“Solo quería irme de ahí, estaba muy mal, estaba desesperada, me sentía sola. Pero no me querían dejar ir, no querían que gritara para que no escuchen los vecinos, no me querían abrir la puerta. Hasta que me pude ir, me fui manejando, con mi auto, llorando, sola, mientras recibía los mensajes de texto de ellos”, declaró Giuliana en la Justicia.

En 2017, Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado.

Cristian Pavón

En enero de 2021 el jugador de Boca se presentó ante la Justicia tras una denuncia por presunto abuso sexual. El delantero fue denunciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en la fiscalía de Alta Gracia, Córdoba, provincia de donde es oriundo el futbolista xeneize.

El atacante se presentó ante la Justicia y desconoció los hechos. La denunciante, una mujer llamada Gisela Marisol Doyle, utilizó las redes sociales para dar a conocer su versión, que tomó trascendencia rápidamente.

Fuente: TN