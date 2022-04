Cuándo no se come carne en Semana Santa y por qué

Cuándo no se come carne en Semana Santa y por qué

Los cristianos conmemoran una de las épocas del año más importante para su fe, que comenzó el domingo de ramos y se extiende hasta este domingo de Pascua. En Semana Santa se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, acontecimiento que también marcó un antes y después para a humanidad en general, porque en el calendario gregoriano se considera ese momento para marcar el año cero del calendario, y los momentos de la historia se comenzaron a dividir en Occidente como antes de Cristo (a.c) y después de Cristo (d.c).

Feriado de Semana Santa

Los días en los que se conmemora el camino del vía crucis y el post, se conocen como Semana Santa y en la Argentina por ser un país católico —según lo indica la Constitución—, se toma como día no laborable el Jueves Santo, y como feriado el Viernes Santo.

Este 2022 Semana Santa cae en los días del 10 al 16 de abril, pero cabe señalar que los únicos feriados son del 14 al 17, y el domingo de Pascua es el día en que se recuerda la resurrección de Jesucristo. En esa fecha se celebra rompiendo el huevo de Pascuas y se come carne.

Cuándo no se come carne en Semana Santa

En la tradición, los viernes antes de la Semana Santa, luego del Miércoles de Ceniza, se evita comer carne rojas. Esto se aplica aún más el Viernes y Sábado Santo para recordar el sacrificio de Jesucristo.

El Concilio Vaticano II indicó que se debe tener como sagrado el ayuno pascual, “ha de celebrarse en todas partes el Viernes de la Pasión y Muerte del Señor y aún extenderse, según las circunstancias, al Sábado Santo, para que de este modo se llegue al gozo el Domingo de Resurrección, con elevación y apertura de espíritu”.

Pescado en Semana Santa

La carne, en señal de penitencia, se reemplaza con la ingesta de pescado. En Argentina es tradición comer empanada gallega de atún o la llamada "empanada de Vigilia". La opción más popular y económica, sin embargo, es la merluza.

Por qué no se come carne en Semana Santa

El origen de esta práctica es que antiguamente preparar una comida que incluyera carnes no solo era considerado un lujo, sino que estaba asociado a celebraciones, por lo que los primeros cristianos solo permitían su consumo el día que conmemora la resurrección de Cristo.

Otra de las razones históricas por la que los devotos evitan comer carne es porque la Semana Santa invita a la reflexión al recodar el sacrificio de Jesús por la humanidad, y comer carne roja era asociado a la lujuria. Es decir, que a partir del domingo, los católicos podrán volver a comer carne normalmente.

Semana Santa: cuándo es feriado y cuándo es día no laborable

En esta semana santa, solo el día viernes será feriado nacional, por lo que el empleado que preste sus servicios durante ese día, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Por otra parte, en los días no laborables, como es en este caso para el jueves, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.