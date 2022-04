Flor Peña se casa: la romántica propuesta de matrimonio

“Sí, quiero. En tu cara J Lo que me copias en todo (No se pierdan el final)”. Con estas palabras, y un poco de ironía con la famosa cantante que en los último días se comprometió con Ben Affleck, Florencia Peña resumía el video que muestra el íntimo momento en el que Ramiro Ponce de León le propuso matrimonio y que, fiel a su estilo, compartió con sus seguidores de Instagram.

La conductora, que acaba de regresar de unas paradisíacas vacaciones que hizo junto a su pareja y sus hijos por México y Miami, fue sorprendida por el abogado salteño con un romántico regalo. En las imágenes, se los puede ver en la habitación de un lujoso hotel de Puerto Madero, el marco elegido por él para hacerle la propuesta. “Tomá, fijate qué podes hacer con esto”, le dice a ella mientras le entrega una bolsa. Entre risas, la ex Casados con hijos la recibe y la comienza a abrir.

Cómo fue la propuesta

“Disculpá que hubo unos arreglos de último momento porque era difícil hacerlo”, se excusó él. En tanto, ella seguía descubriendo el regalo, que estaba en forma de “mamushkas” -una caja grande contenía a otra más chica y así sucesivamente-. “¿Por qué tanta cosa?”, expresó Flor tentada. Hasta que, finalmente, descubrió la última caja, que contenía una carta. “Amor mío, ¿te casás conmigo?”, leyó ella, muy conmovida, ante la pregunta, que él le volvió a repetir mientras le mostraba un anillo. Entonces, ella lo besa muy emocionada. “¿Es un sí?”, acotó él. “¡Obvio!”, sentenció Peña y comentó: “¿Me entrará? Ponémelo vos, va en la izquierda, ¿no? ¡Es hermoso!”. Y coronaron el momento cuando Ramiro le colocó el anillo y se dieron otro tierno beso. “¡Te amo! ¡No lo puedo creer!”, expresó Flor.

A modo de broma, y mientras observaba el anillo, la ex conductora de Flor de equipo señaló: “Lo tenemos que achicar un toque, ya arrancamos mal ¿Cómo no me agarraste un anillo?”. En tanto, Flor siguió leyendo la carta y se dio cuenta que no había fecha definida para el casamiento. “Puse ´ya vemos cuándo´ porque es difícil”, se excusó Ponce de León. “No, pero tiremos fecha ¿Cómo ´ya vemos cuándo´”, lo apuró. Sin embargo, Peña siguió maravillada con la alhaja y cerró el video mostrándola en primer plano.

El video tuvo miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de sus colegas Marcelo Polino, Laurita Fernández, Noe Antonelli y Georgina Barbarossa, quienes la felicitaron y le hicieron llegaron sus buenos deseos.

Este lunes, el futuro matrimonio regresó de un viaje que hicieron junto a Felipe, el pequeño que tienen en común, más los mayores de ella, Juan y Tomás, frutos de su relación con Mariano Otero, y su madre, Norma Finoli. El clan familiar descansó unos días en la Riviera Maya y luego Flor se trasladó a Tulum, pero esta vez solo con Ramiro, en plan “luna de miel”, a donde incluso disfrutaron de una experiencia a bordo de un glamoroso yate. Y, después de unos días, volvieron a armar las valijas, pero esta vez rumbo a Miami. Allí, alquilaron un lujoso auto descapotable para recorrer la ciudad y festejaron el cumpleaños de su amigo Gaby Alvarez, un reconocido relacionista público. Pero como todo viaje, tiene su final, y en las últimas horas la conductora regresó a Buenos Aires. “Un día la magia se termina …. Pero las fotos te la recuerdan”, cerró ella.

Fuente: TELESHOW