El ida y vuelta de Dalma Maradona con sus seguidores

Dalma Maradona está en la dulce espera de su segunda hija junto a Andrés Caldarelli, y palpitan la llegada de la nueva integrante de la familia con ansiedad. La actriz atraviesa el sexto mes de embarazo y mientras hacía algunos un análisis de rutina mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Desde la sala de espera de la clínica, respondió muchas preguntas de los usuarios y tocó todos los temas: la búsqueda de la bebé en camino, el dolor por la muerte de su padre, y la reacción de su primogénita cuando supo que tendrá una hermanita.

Las respuestas

“Hola semana 24, análisis de glucosa, me da miedo”, publicó la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona en una storie, junto a una selfie donde posó con expresión de temor. “Me saca sangre la misma genia que me hizo el estudio hace tres años con Roma en la panza. Tengo dos horas de quedarme quieta acá, ¿charlamos? ¿O es muy temprano?”, le consultó a su público virtual.

Con más de 1,7 millones de seguidores, los mensajes empezaron a llegar rápidamente, y muchos giraron en torno a la gestación. “Este embarazo está siendo muy distinto, en el anterior siempre me sentí súper, en este no. Ahora estoy muchísimo mejor, pero al principio vomitaba todo el tiempo”, confesó sobre cómo vivió los primeros meses. También contó que cuando supieron que sería una niña, no dudaron en la elección del nombre y desde un prinpicio decidieron que la llamarán Azul. En este sentido, reconoció que no deja de soñar cómo será su segunda hija: “Con Roma me pasaba igual, quería imaginar su carita; Roma superó todo mi imaginario y supongo que con Azul va a pasar lo mismo”.

“¿Cómo te organizas con la casa, marido, y trabajo?”, quiso saber otra seguidora. “Tengo el mejor marido del universo y un equipo (mi mamá, suegros, Giani, y tíos que bancan mi decisión de no tener niñera. La llevamos al jardín, me voy a trabajar y después nos turnamos para buscarla a la salida, a veces a las corridas y a veces más tranqui”, aseguró. En otra historia profundizó sobre el tema: “No es que no me guste tener niñera, sino que decido no hacerlo porque quiero hacer TODO -destacó en mayúsculas- yo con mi hija. Veremos hasta cuándo puedo sostenerlo, igual mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan”.

En cuanto al “momento ideal” para agrandar la familia, Dalma fue tajante y aunque aseguró que cada caso es personal, aprovechó para darle un consejo a quienes están evaluando la posibilidad: “A mí me pasó que las dos veces sentí un deseo muy grande de ser mamá, y les diría que no escuchen a nadie y hagan lo que ustedes quieran y sientan. Es importante saber que no tenés ninguna obligación de nada, y no guiarse por la presión de los demás”.

“¿Cuánto lo extrañás?”, preguntó otro seguidor, en clara referencia al astro deportivo. “¡Todo el tiempo, todos los días, siempre!”, sentenció la hija del Diez, y en otra storie reafirmó su pensamiento cuando le consultaron si su padre es el mejor jugador de la historia del fútbol: “¡Obvio!”. Cabe recordar que la hermana de Gianinna Maradona cumplió 35 años el pasado 2 de abril, y algunos días más tarde agradeció las felicitaciones que recibió y confesó: “Desde que no está mi papá no me gusta más festejar nada, salvo los cumples de Roma, asi que le puse menos onda que no se qué, pero fue hermoso compartirlo con mis amigos gracias a mi marido potro que organizó todo”.

Fuente: TELESHOW