Christophe desilusionado con la milanesa tucumana

Si queríamos tener las Pascuas en paz, las declaraciones de Christophe tiraron por la borda las buenas migas con los tucumanos. Ya que mientras se debatían en Crossover cuál es el sánguche ideal de la milanesa, el prestigioso chef desterró la idea de que en Tucumán se realizan las mejores carnes panizadas.

Todo comenzó luego de que en el ciclo radial de Vorterix "Crossover" (Lun a Vie de 10 a 13hs), debatieran si el sánguche de milanesa llevaba o no, tomate. Tras no ponerse de acuerdo buscaron la opinión calificada de Christophe Krywonis, que no solo aseguró que el tomate si va, sino que redobló la apuesta y fue contra la provincia de Tucumán.

Luego de asegurar que para él la mejor opción para un buen sánguche de milanesa es con pan francés, lechuga y tomate, sin piel, todo del día y mayonesa casera lanzó sus diferencias para con las milanesas de la provincia.

"Un llamado a los tucumanos, si nos escuchan, se glonorizan de tener la mejor milanesa de la Argentina ¡minga!, nunca probé un buen sánguche de milanesa en Tucumán", aseguró ante la reacción de la mesa que no hizo más que agarrarse la cabeza.

"No es que está mal, pero tampoco es wow", para fijar las posturas, Julio Leiva, conductor del ciclo, puso sobre la mesa el tema para que no queden dudas: "Pará, vos estas diciendo que el sánguche de milanesa tucumano, ¿no es el mejor?".

Allí Christophe reafirmó sus dichos y dijo: "No. Es normal yo ya se los dije a los tucumanos que amo tanto, pero te vas a La Boca y comes lo mismo que en Tucumán. Hay un montón de otras cosas deliciosas, no sé por qué encaprichan con el sánguche de milanesa, déjense de joder", expresó.

