Atacó a su pareja con un machete porque lo denunció

Un hombre de 22 años, oriundo de Concepción, quedó detenido y permanecerá en prisión preventiva luego de que el Ministerio Público Fiscal lo acusara de graves actos de violencia en contra de su pareja.

La víctima, una mujer de 48 años, había denunciado que el pasado jueves 7 de abril, mientras se encontraba en el domicilio con el agresor, se produjo una discusión entre ambos que culminó cuando el acusado sacó un machete y la agredió, golpeándola en el tobillo izquierdo, lo que le provocó una pequeña herida.

Dos días después, el individuo se presentó nuevamente en la casa de la mujer, a quien amenazó con un arma de fuego para que retirara la demanda. “Más vale que me levantes la denuncia porque me anda buscando la policía, si no yo te voy a prender fuego la casa con tus nietos adentro y donde te vea te voy a lastimar fiero”, le habría dicho el sujeto.

A raíz de estos hechos, el fiscal Héctor Fabián Assad, a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Intrafamiliar y de Género II, solicitó una orden de detención en contra del agresor, medida que se hizo efectiva el lunes último.

Acusación y prisión preventiva

Tras ser detenido, el joven compareció en una audiencia convocada por el Ministerio Fiscal, donde fue formalmente acusado. El fiscal Assad lo imputó como presunto autor material de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real, con el delito de amenazas coactivas.

Asimismo, para cautelar el proceso y en resguardo de víctima, el representante del MPF solicitó la prisión preventiva del imputado para continuar con la investigación y producir las pruebas restantes. Dicha medida fue otorgada por el juez interviniente que ordenó que el sujeto permanezca encerrado por el plazo de 90 días mientras avanza la causa.