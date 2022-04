El fisicoculturista Cedric McMillan murió a los 44 años

Distintas fuentes dicen que habría fallecido de un ataque al corazón, aunque no hay confirmación. Había documentado en redes los problemas de salud que sufría

Con tan sólo 44 años, el fisicoculturisa profesional Cedric McMillan falleció tras sufrir problemas cardíacos. La noticia de su muerte fue confirmada el martes por su patrocinador, Black Skull USA, luego de meses de problemas de salud.

Aunque no se ha confirmado aún la causa del deceso, distintas fuentes dijeron a Generation Iron que habría muerto de un ataque al corazón mientras estaba entrenando en una cinta de correr.

Cedric McMillan nació en Maplewood, Nueva Jersey en 1977, donde creció idolatrando a Arnold Schwartzenegger. Notando su particular interés, su madre le compró su primer juego de pesas.

McMillan es considerado uno de los mejores culturistas del mundo, lo que le valió el apodo de “The One”.

El fisicoculturista habló sobre una experiencia cercana a la muerte en diciembre de 2021, diciendo que había estado experimentando problemas respiratorios después de tener Covid-19 que lo llevaron a internarse por neumonía y a recibir soporte vital. “Casi me muero”, contó.

En un video publicado el 28 de febrero de 2022 en sus redes documentó los problemas estomacales que estaba sufriendo: “No puedo mantener la comida adentro por alguna razón. Me crea un hipo estúpido, tengo hipo todo el día y la mitad de la noche y cada vez que como, o incluso bebo agua. Vuelve a subir, nada quiere quedarse adentro. Hace cuatro semanas fui al médico de nuevo y me recomendaron que no haga el Arnold Classic”.

McMillan ganó el Arnold Classic en 2017. Es ampliamente recordado por su entretenido discurso de victoria y por hacer que el propio Arnold Schwarzenegger posara junto a él.

“Porque claro que estoy siendo testarudo”, prosiguió, y contó su razonamiento, contraindicado por sus médicos: “Pienso que si como esta comida y vomito la mitad por lo menos como la mitad. Continúo siendo un idiota. Así que hago una dieta líquida. Tomo sólo sopa y batidos para ganar peso. Todavía puedo tomarlos para tratar de compensar las calorías. Mi baño está lleno de remedios que tomo”.

Dijo que pasó tres semanas en el hospital y perdió unos 13 kilos. Pasó el mes siguiente “ignorando el consejo del médico” y tratando de recuperar el peso que había perdido. Sin embargo, la situación no mejoró y decidió escuchar a los profesionales de la salud y no participar de la competencia.

En un llamado a la acción para otros culturistas, McMillan expresó la importancia de pasar un poco menos de tiempo en el gimnasio y, en cambio, dedicar su tiempo a las personas que ama.

“Damos mucho de nosotros mismos, al gimnasio, a la preparación y al trabajo. Entrégate a tu familia y a las personas que te aman mientras todavía tienes una oportunidad”, aseguró.

Fuente: Infobae