Claves para ahorrar batería mientras se usa WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería que más usan las personas a diario para comunicarse con sus amigos, familiares y compañeros. Sin embargo, usar demasiadas aplicaciones definitivamente agotará la batería del celular más de lo que a uno le gustaría.

Actualmente, hay varios métodos que pueden ayudar a solucionar este problema. ¿Cuál es?

Si a veces los usuarios se han preguntado cómo ahorrar batería utilizando WhatsApp en su dispositivo móvil, pueden saber que es más fácil de lo que creen, porque la propia aplicación proporciona funciones nativas que ayudarán a hacerlo, tanto en Android como en iPhone.

El proceso de realizar este truco realmente es muy simple para reducir el consumo de energía de la aplicación del teléfono inteligente.

La autonomía de un smartphone es fundamental para el día a día y con este sencillo truco se podrá activar en tan solo 30 segundos.

Así se puede ahorrar batería mientras se utiliza WhatsApp

Todos o casi todos los usuarios de WhatsApp configuran el modo oscuro solo porque se ve mejor que el modo claro. Este modo mejora la visibilidad de la interfaz en entornos oscuros y también ahorra batería. Pero lo que algunas personas no saben es que hay un modo aún más oscuro.

En caso haya alguna persona que aún no sepa como configurar el modo oscuro en su celular, así se puede activar:

- Lo primero es abrir la aplicación en el teléfono.

- Ir al botón de menú de la aplicación. Se trata del ícono de tres puntos en vertical situado en la parte superior derecha.

- Pulsar en ‘Configuración’ y ‘Chats’.

- Tocar en la opción que dice ‘Tema’.

- Y, por último, elegir la opción ‘Oscuro’.

El negro es el color que requiere menos recursos para renderizar y el blanco es el que más, lo que significa que si tiene un fondo donde domina el blanco, usará más batería. Puede que no sea el color negro no sea el más bonito, pero consume menos batería. Además, la vista no sufre tanto

Aquí es donde entra en juego el brillo de la pantalla. Cuanto menor sea el brillo, menos consumo de batería. De hecho, si la pantalla del smartphone es OLED o AMOLED, los píxeles negros estarán desactivados, por lo que usar colores más oscuros y menos brillo mejorará el rendimiento.

El ahorro de batería es directamente proporcional a la cantidad de horas que se usa WhatsApp durante el día, pero bajar el brillo de la pantalla ayuda mucho.

La función Brillo del fondo de pantalla de WhatsApp se puede encontrar en la configuración. Los pasos para reducirlo son:

1. Abrir WhatsApp en el celular.

2. Hacer clic en los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior de la aplicación.

3. Presionar sobre Ajustes > Chats > Fondo de Pantalla.

4. En este lugar, no solo puede cambiar la imagen de fondo de la imagen al gusto del usuario, sino que también se puede hacer que la imagen predeterminada sea menos brillante.

5. En la parte inferior se podrá una barra de brillo que se puede mover hacia la derecha. Cuanto más a la derecha esté, más oscuro se volverá el fondo.

En general, el negro es el color que requiere la menor cantidad de recursos para renderizar y el blanco el que más. Esto quiere decir que si se tiene un fondo mayoritariamente blanco, consumirás más batería. Si mueve la barra hacia la derecha, se obtendrá un color de fondo negro.

Otras opciones para reducir el consumo de batería al utilizar WhatsApp son desactivar el sonido o la vibración de las notificaciones que se reciben y desactivar la descarga automática de archivos.

Fuente: Infobae