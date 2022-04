Fonzi reveló por qué no estará en Masterchef, la revancha

Minutos después de que Mica Viciconte alzara el trofeo y se consagrara como la campeona de la tercera temporada de Masterchef Celebrity, el subcampeón Tomás Fonzi se conectó a una transmisión en vivo de la cuenta de Instagram de Telefe y charló con el host digital Diego Poggi. El actor contó algunos entretelones de la final, compartió sus sensaciones al conocer el resultado, y también despejó algunos rumores sobre su ausencia en el nuevo ciclo que conducirá Santiago del Moro.

Se trata de Masterchef Celebrity, la revancha, en donde habrá 10 famosos que estuvieron en temporadas anteriores, y también tendrá a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurados. Esta vez, no será otra edición del reality gastronómico sino que contará con los participantes que ya pasaron por la cocina más famosa del país: Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, María O’Donnell, Georgina Barbarssa, Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu-, Viciconte, y Joaquín Levinton.

Ausente en la vuelta

Justamente la presencia de la ex Combate en el listado de famosos que volverán a cocinar, generó especulaciones sobre quién ganaría el certamen, y muchos usuarios creyeron que Fonzi había alcanzado el título y Viciconte buscaría una segunda oportunidad en el ciclo. Sin embargo, esto no fue así, y su contrincante decidió aclararlo en la entrevista virtual. “Hay mucha duda, hubo mucha especulación con el tema del repechaje, porque ahora viene otro certamen, pero no se llama repechaje, no es eso. Es la revancha, que no es lo mismo”, dijo en un comienzo Tomás.

“La revancha es un conjunto de los mejores participantes de cada temporada, no es los que no ganaron”, diferenció. Y luego expuso el motivo por el que no estará: “Yo no pude participar por cuestiones laborales previas, que tenía comprometidos esos días; de hecho el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero, después se estiró y estamos mediados de abril”.

“La gente pensaba ‘porque Mica está, pero Tomás no, entonces seguramente ganará Tomás, y Mica busca la revancha’, y no, son dos cosas totalmente paralelas, que no tienen que ver con la otra. Además ya ganó Mica, ya sabemos todos, y solo para evitar especulaciones cuento que yo no pude hacerlo por un tema de agenda”, sentenció.

Además quiso calmar las aguas por los fuertes mensajes que leyó de su fandom desilusionado por haber resultado subcampeón. “Esto es un programa de televisión, y para enojarse en la vida hay un montón de otras cosas, para sospechar, me parece que en este caso es todo alegría porque se trata de gastronomía, de algo que nos conecta con las emociones, con los recuerdos, y ese es el camino, no el de enojo”, expresó. Y una vez más, felicitó a su compañera: “Yo siento que Mica es totalmente merecedora, súper merecedora”.

“Se van a batir a duelo para ver quién gana este certamen. Cada domingo, un nuevo desafío”, promociona Telefe sobre el ciclo que comienza el próximo domingo a las 22:15 y que tendrá una edición semanal. Recientemente consagrada campeona, Viciconte habló con Teleshow y contó que en una primera instancia había dudado en aceptar la convocatoria porque debió dejar tres proyectos laborales. “Fue un desafío, pero decidí jugármela y rezar que me vaya bien o, por lo menos, no ser la primera eliminada, como para justificar mi pérdida de trabajo”, dijo quien también aseguró que su balance por su paso por el certamen es “positivo, nada negativo”.

Fuente: TELESHOW