Grave acusación de ex participante de GH: “Pedían sexo en el casting”

La exparticipante de Gran Hermano Pamela Bevilacqua hizo explotar varias bombas en un reportaje radial: aseguró que en los castings para el reality pedían sexo a cambio de audicionar y que la edición en la que participó “estuvo arreglada”.

Bevilacqua habló en el ciclo Mitre Live, con Juan Etchegoyen, y contó que durante su participación en Gran Hermano 2011 se enteró de que había chicas que habían tenido sexo a cambio de participar en las audiciones.

Qué dijo Pamela Bevilacqua sobre “Gran Hermano”

En el reportaje que le hizo Etchegoyen, el periodista le preguntó: “¿Hay mujeres que no entraron por no acostarse con alguien?”. “Sí. No sé si seguirá pasando, pero en ese momento se sabía. Supe de chicas que han accedido y otras no. Se comentaba porque todos estábamos muy conectados en los meses siguientes, con presentaciones en todo el país”, respondió Bevilacqua.

La exparticipante, además, dijo que estos comentarios “no los tomaba con sorpresa” sino que “naturalizaba que el medio es así”. “Me enteré de situaciones en las que alguien hizo algo para estar en un casting, ni siquiera para entrar al programa. Es un toque perturbador... está fulero. Dije, ‘esto no es lo mío, me voy’, y me tomé el palo. Pero sí me llamó la atención que hubo mujeres que lo hicieron”, remarcó.

En ese sentido, señaló que, si bien a ella no le pasó nada, existieron algunas situaciones graves. “Sabés que a veces te están tocando demás por la posibilidad de conseguir algo”, lanzó sin dar nombres ni contextos.

Bevilacqua, también, se refirió a que para estar dentro del medio “había que generar un contenido muy bochornoso”. “A mí no me llenaba. Me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasara. Mucha mentira de trasfondo”, sostuvo.

El entrevistar le preguntó si estas cosas que escuchó y protagonizó la alejaron de los medios. “Sí. Pensar qué tenía que despertarme y ver qué hacer. No hay por qué, pero todo pasa por algo: me dediqué a una profesión hermosa que es bienes raíces y la venta de propiedades”, explicó.

Qué dijo Pamela Bevilacqua sobre Cristian U

Otro de los temas que trató en la charla fue el resultado de la edición en la que ella participó. Bevilacqua estuvo en Gran Hermano 2011 que ganó Cristian U. La exparticipante manifestó que estuvo arreglado en favor del paseador de perros.

“En la casa de Gran Hermano no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía, entonces ya eso me pareció mal. Ni hablar después, cuando se fue y volvió a entrar. El contrato era claro: un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar”, explicó.

Luego, cerró con una frase que puede tener réplicas de otros exparticipantes: “Que gane Cristian U estuvo arreglado porque les daba rating”.