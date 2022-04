Leito rompió el silencio y habló de todo

Tras presentar a Lucas Pusineri como nuevo entrenador, el presidente de Atlético Tucumán tomó el micrófono y brindó una conferencia de prensa de casi una hora donde respondió todas las preguntas. Toda la secuencia fue transmitida en vivo por el móvil de Los Primeros.

EL MOMENTO DEPORTIVO

"Siento que hay momentos donde es mejor llamarse al silencio en lugar de decir algo que no va a sumar o ayude a la convivencia".

"No estábamos acostumbrados a pasar por este momento deportivo. Claro que hay responsabilidad nuestra. Yo soy el primer responsable".

"Creemos que es necesario una vuelta de rosca en el plantel, una motivación nueva para tratar de sacar algo de estas últimas cinco fechas del torneo".

"De mayo en adelante nos vamos a jugar muchísimas cosas. No nos merecemos estar así pero esto es fútbol".

LAS FUTURAS ELECCIONES

"No es lo más importante si me presento como candidato a presidente o no, es un tema secundario para los hinchas".

"Hace 18 años que estoy acá y me tocó vivir los momentos más felices de la vida deportiva del club".

"Estoy íntegro, con mucha fortaleza".

"El oficialismo va a presentar su lista y vamos a ganar las elecciones".

LOS REFUERZOS DE AZCONZÁBAL

"Le dimos la libertad a todos los entrenadores para que ellos puedan sugerir las contrataciones que crean convenientes. En esta oportunidad, trajimos entre ocho y diez refuerzos y la comisión directiva sólo trajo un jugador, que fue Nicolás Thaller por el canje con Cabral. Tuvimos poca incidencia sobre el Vasco. Le ofrecimos jugadores y él dijo que no".

LA BANDERA "ANDATE LEITO"

"El que puso esa bandera debe estar embriagado después de siete años de haber vivido lo mejor a la par de este fracasado. Estamos en momentos electorales y vale todo. Esa bandera estaba doblada y guardada y la sacaron por los malos resultados".

"No hay bandera que conmigo pueda mellar la fortaleza que tengo. La gente acá puede expresarse de la manera que quiera".

A SALIDA DE LOS ÍDOLOS DEL CLUB

"Lamento que se haya ido Lucchetti. Debía terminar su carrera en esta institución. Se fue porque tenía diferencias con Azconzábal y trajimos al DT porque la gente lo pidió. Escuché a los hinchas y le ofrecí al Laucha un aumento en el monto del contrato. Él tomó la decisión de irse. Tiene las puertas abiertas para volver".

"Con el Pulga Rodríguez tenemos un profundo sentimiento. Él nos pidió salir y fue muy difícil retenerlo. Le ofrecimos la posibilidad de volver empatando lo económico que le ofrecía Gimnasia LP. Tiene las puertas abiertas para volver. Él nos ayudó a crecer deportivamente".

CRÍTICA A CARLOS HASBANI (Candidato a presidente de la oposición)

"Creo que fui uno de los tipos que más defendió a Carlos Hasbani. Lo quiero mucho, muchas veces lo tengo que cuidar como a mi hijo Mariano, que tiene 21 años. Lo hemos ayudado muchísimo. Tengo sus mensajes desde hace tres años, me dijo que soy el mejor presidente de la historia, me hizo algunos pedidos. Hasta hace 30 días fue directivo nuestro y ahora me ve chueco, negro, mechudo".

"Toda la vida lo ayudé. Él participó de la comisión directiva que llevó al infierno a Atlético Tucumán. No recuerdo una sola alegría deportiva que hayamos tenido con él, sólo recuerdo cuando no lo podíamos sacar del vestuario tras la derrota con Sportivo Patria".

"Que nos diga una sola obra o un solo ladrillo que haya podido traer cuando era presidente de Atlético Tucumán".

SITUACIÓN ECONÓMICA

"Cuando este año vamos a la Asamblea, vamos a tener el superávit más importante de la historia del club".