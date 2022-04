"Es lamentable ver que haya vacunas que se están venciendo y todavía hay mucha gente que no completó el esquema de vacunas", fueron las palabras del infectólogo Hugo Pizzi al ser consultado en el matutino de Los Primeros por la campaña de vacunación contra el coronavirus en Argentina.

A la fecha hay cerca de 4 millones de personas que no se dieron la segunda dosis contra el coronavirus y otros 10 millones que no cuentan con la tercera dosis. Pizzi señaló que ya está previsto aplicar una cuarta dosis a quienes tienen enfermedades de base o comorbilidades y no se descarta que pueda ampliarse al resto de los grupos siguiendo la evolución de la enfermedad.

Números de la vacunación en Argentina

El 89,8 % de la población (40.664.771 personas) recibió la primera inyección contra el coronavirus y el 81,23 % (37.096.121 personas) completó el esquema inicial de dos dosis. Además, el 43% de la población se aplicó la dosis de refuerzo (16.644.526 personas).

Aún falta alcanzar a 17 millones de argentinos para que se apliquen las dosis adicionales de cara al invierno y frente a la posible suba de contagios de COVID-19 que los expertos esperan con la llegada de las bajas temperaturas.

De los inoculantes recibidos por el país, unas 241.000 dosis debieron descartarse y no fueron aplicadas desde diciembre de 2020, según supo Infobae.

Las dosis se tiraron a la basura por vencimiento de las vacunas o problemas en la cadena de frío, inconvenientes con los envases, fallas de origen o roturas en los centros de distribución o vacunatorios.

Entre las dosis descartadas, unas 170 mil debieron desecharse por estar vencidas, algo que, obviamente, impide su aplicación. Es más, durante el próximo semestre, desde abril hasta octubre, se estima que unas 4,7 millones de dosis van a vencer, por lo que deberían ser utilizadas para no descartar los inmunizantes comprados y recibidos.

Vacunas en stock

Argentina distribuyó a la fecha más de 110 millones de vacunas, de las cuales 105.004.184 fueron enviadas a todo el territorio nacional y 5.083.000 se donaron a otros países, según los últimos datos del Monitor Público de Vacunación.

De las 105.004.184 dosis distribuidas a las 24 jurisdicciones del país, se aplicaron 97.432.845 inyecciones, según los datos oficiales. Esto significa que hay unas 7,5 millones de dosis en stock para ser aplicadas, pero unas 4,7 millones vencerán antes de octubre.

De ese total de vacunas recibidas, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.490.055 dosis del componente 1, y 4.193.155 del componente 2), y 6.296.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo). En tanto, 22.118.610 corresponden a Pfizer; 31.672.800 a Sinopharm; 29.643.700 a AstraZeneca; 11.258.660 a Moderna; y 1.704.000 a CanSino.