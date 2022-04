Madres de la Escuela Rivadavia: "Siempre hay problemas"

Al igual que la Escuela Hipólito Irigoyen y la Técnica N° 2, las autoridades educativas tomaron la decisión de no dictar clasas presenciales este martes y el miércoles en la Escuela Bernardino Rivadavia, en calle 24 de Septiembre y Salta. La intensa lluvia que tuvo lugar ayer por la tarde generó algunos inconvenientes en el interior del establecimiento que obligó a suspender las actividades.

Las autoridades escolares darán a conocer cómo será el dictado de clases la otra semana

Pero esto viene hace varios años según cuentan las madres de alumnas: "Esto no es un problema de ahora y no es solo en la estructura, las chicas no tienen maestras titulares, son todas suplentes. La cooperadora trabaja para mantener el edificio pero es dificil", aseguran.