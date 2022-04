Banda del Río Salí se alista para celebrar 50 años de vida

El próximo 4 de julio la Municipalidad de Banda del Río Salí cumplirá 50 años y su intendente Darío Monteros cuenta con un largo listado de objetivos en pos del crecimiento del municipio y de la ciudad, netamente industrial. Y si tendría que elegir un regalo en este nuevo cumpleaños, no dudo en señalar que sería las obras de cloacas porque esto posibilitará mejorar la calidad de vida de los vecinos y traerá aparejado el desarrollo del municipio.

Algunas de las bandas que participarán del evento central por el 50 aniversario del municipio son La Beriso, La Konga y el cantante de guaracha José Luis.

"El mejor regalo para nuestra ciudad son las cloacas. Gracias a Dios ya se comenzó con la obra, con la construcción de la planta de bombeo, estamos dando inicio a una de las obras que más importantes porque es algo que las generaciones que vendrán le agradecerán a la vida, no a este intendente, por la salubridad", dijo Monteros, quien además reconoció que al no contar con cloacas "Banda del Río Salí no puede recibir nuevas inversiones privadas porque sin infraestructuras no están dadas las condiciones".

"Esto es algo positivo, porque hoy no tenemos edificios en altura por eso no tengo dudas que contar con las cloacas traerá el progreso a la ciudad. Hoy no tenemos hoteles ni restaurantes, y a pesar de que este intendente no cortará la cinta de inauguración, esta es la obra que más quiero para Banda del Río Salí", afirmó Monteros.