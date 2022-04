Tini se hizo un nuevo tatuaje con significado familiar

Martina Tini Stoessel mostró en sus redes sociales su nuevo tatuaje, el cual guarda un significado muy emotivo y especial, fuertemente ligado a un reciente episodio familiar. La cantante publicó una foto en sus Instagram Stories, ante sus más de 17 millones de seguidores, en la que se la ve de perfil y con su cuello al descubierto. “Te amo”, se lee sobre la piel de la popular cantante, escrito en una caligrafía irregular y a mano alzada.

Este motivo que eligió la intérprete de Fresa hace referencia al trance de salud que atravesó su padre, el productor televisivo Alejandro Stoessel, quien en los últimos meses estuvo internado gravemente a raíz de una hemorragia estomacal por la que debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

El emotivo significado

En Twitter, una usuaria le escribió a Tini y le preguntó sobre el nuevo tatuaje. “Holi Tini Stoessel, no me digas que este ‘te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”, la consultó la seguidora. Y la cantante le contestó, confirmando la presunción de su fan.

“Cuando se despertó, me escribió te amo”, aseguró Tini, dejando en claro lo significativo que resulta para ella llevar esa frase en la piel. E incluso, publicó una foto en la que se ve la frase original que le escribió su papá, de puño y letra.

El pasado 28 de marzo, tras pasar casi un mes internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, adonde había sido llevado de urgencia tras sufrir fuertes dolores estomacales, Alejandro Stoessel recibió el alta y pudo regresar a su casa para continuar su recuperación de manera ambulatoria. La buena noticia sobre la salud del papá de Tini fue confirmada mediante un parte médico por las autoridades de la clínica en la tarde del lunes.

Alta médica

El comunicado firmado por la Dra. Silvina Serra, Directora Médica del nosocomio, decía lo siguiente: “El Sanatorio de la Trinidad Palermo comunica que en el día de la fecha el Sr. Alejandro Stoessel fue externado, debiendo continuar seguimiento médico ambulatorio. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación”.

Luego, fue el mismo productor quien se manifestó desde su cuenta de Twitter. “Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo. ¡Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. A mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado. Gracias!”, escribió.

Stoessel había permanecido durante casi tres semanas en la terapia intensiva de ese instituto médico y recién el jueves 24 fue derivado a una sala común. La buena noticia para la familia había llegado justo en la semana en que Tini cumplió 25 años. “El mejor regalo sos vos, pá, que estés acá con nosotros. Sos la persona mas fuerte, guerrera e increíble que alguna vez conocí. Todavía nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Acá seguimos, más unidos que nunca”, había escrito la cantante en su cuenta de Instagram, compartiendo su sentir ante sus millones de seguidores.

Horas más tarde, fue el propio Alejandro quien le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales en lo que fue el primer mensaje desde su internación. Allí, hizo referencia a sus días en el centro médico y el apoyo que recibió por parte de sus hijos y su esposa, quienes estuvieron a su lado en todo momento. “Querida hija, hoy es tu cumple”, escribió en la primera frase. “Sabés que lo que más hubiese querido en este mundo es estar festejando tu cumple en el Hipódromo, pero las cosas siempre pasan por algo y vienen a dejarnos una enseñanza”, agregó, haciendo referencia a los shows que Tini tenía programados para marzo y que decidió posponer priorizando la salud de su padre.

