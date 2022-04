Fracasó la negociación entre el Gobierno y grupos piqueteros

El gobierno de Alberto Fernández no consigue destrabar el conflicto que mantiene desde agosto del año pasado con los movimientos sociales más duros. Esto se traducirá en una movilización federal que se desarrollará este miércoles en todo el país y que finalizará frente a la Casa Rosada. Los dirigentes piqueteros describieron cómo será la organización de la nueva medida de fuerza contra el gobierno al que le exigen la apertura de programas como el Potenciar Trabajo y el aumento de haberes en un cien por ciento.

Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, está encorsetado en sus propias palabras y limitaciones económicas, máxime después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este miércoles, unas cuarenta agrupaciones de izquierda lideradas por el Partido Obrero (PO) realizarán marchas y cortes en las principales ciudades de la Argentina.

La Unidad Piquetera reclama la “universalización” de todos planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y elevar el valor de 16.500 pesos por cuatro horas de contraprestación a 33.000 pesos.

Zabaleta había realizado dos declaraciones destinadas a las organizaciones populares que no integran el Frente de Todos (FdT). Dijo que durante su gestión no hará falta “cortar calles para poder dialogar”. La segunda fue la que generó polémica, cortes de calles y acampes. Prometió “transformar todos los planes sociales en trabajo genuino”, una frase bien intencionada pero de muy difícil cumplimiento.

Ayer por la tarde, y después de dos horas de una tensa reunión, un acuerdo entre los piqueteros y la Casa Rosada volvió a fracasar.

Al término del encuentro, Eduardo Belliboni, el dirigente del Partido Obrero, realizó declaraciones muy duras. “No hubo acuerdo. No nos dieron una respuesta positiva a la apertura de planes sociales” y ratificó que “el plan de lucha continúa”. “El miércoles 13 de abril va a haber una acción de lucha. Es un reclamo nacional. No hubo acuerdo porque tenemos visiones diferentes sobre la situación social de la Argentina. Estamos más cerca de Perú que de ser un país normal, donde se discuta el trabajo y los planes sociales”, argumentó.

El dirigente piquetero explicó: “No hubo un acuerdo con el Gobierno, sí una mesa de negociación. Nosotros seguimos con el plan votado en el Plenario Nacional Piquetero porque no estamos de acuerdo con la política del gobierno de no apertura de planes sociales, de no aumento frente a una inflación galopante”.

En principio Zabaleta se llevó el compromiso de que no volverá a haber acampes sobre la avenida 9 de Julio mientras se avanza en el diálogo con los equipos técnicos del ministerio de Desarrollo Social.

La marcha del 13 A

Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, también presente en el encuentro con el ministro, anticipó que la marcha de mañana tendrá carácter federal ya que se realizará en las principales ciudades del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, las columnas, comenzarán a concentrase a las 10 de la mañana en Venezuela y 9 de Julio, pasando por el Ministerio de Desarrollo Social, el Palacio de Hacienda y Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Una columna ingresará por Avenida de Mayo, la otra por Diagonal Norte. A esa hora, promediando la tarde, el tránsito el centro porteño será un caos.

Saravia es igual de contundente que Belliboni al describir las negociaciones que la Unidad Piquetera mantienen con el ministro Zabaleta y, entre otros, con Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones más numerosas y afín a Balcarce 50.

“El gobierno no da respuesta concretas a nuestros pedidos. Nos plantearon seguir con reuniones técnicas para solucionar reclamos que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Con el tema alimentos tampoco nos pusimos de acuerdo. No tuvimos ningún punto de acuerdo con el Potenciar Trabajo. Nosotros planteamos que debería ser accesible a toda aquella persona que esté en condiciones de ingresar y que tenga la voluntad de trabajar las horas que nos proponen. No hubo acuerdo en esto que es importantísimo”, sostuvo la dirigente social.

Saravia advirtió que, si bien “hay mesas de trabajo que se van a mantener esta semana y la que viene esperando un resultado positivo, el plan de lucha sigue vigente”.

Belliboni explicó que durante la primera parada de la caravana de protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social volverán a dejar un nuevo petitorio. Será simbólico porque ya lo hicieron al menos en tres oportunidades desde agosto de 2021.

“Vamos a ver que hacen con el tema de los alimentos. Siempre se comprometen a entregar una mayor cantidad de comida, pero nunca pasa nada”, manifestó el militante del PO.

La parada frente al Palacio de Hacienda será para “repudiar la política económica del gobierno porque en las reuniones con Zabaleta acusan que las partidas presupuestarias que les llegan son ‘acotadas y ajustadas’”.

En tercer lugar, ya frente a la Casa Rosada “le vamos a recordar al Gobierno que las cosas no van bien con este ajuste enorme acordado con el FMI”.

Belliboni recordó también que “estamos preparando la gran marcha federal que va a ser con actos en las provincias y que va a finalizar con una masiva concentración que puede ser con una permanencia en el lugar a un acampe”.

Si bien para esta protesta aún no hay fecha, los dirigentes piqueteros advierten que si no hay respuestas puede llegar a ser a fines de abril o principios de mayo.

Antes de eso está el 1 de Mayo, el día de los trabajadores, que como se sabe es un día en el que las organizaciones de izquierda suelen movilizarse y, este año, podría tener un componente extra: las actuales demandas.

La no apertura de los planes sociales por parte de la administración de Alberto Fernández no es solo una ecuación económica que no cierra por falta de fondos y por compromisos de ajustes tomados con el FMI; detrás hay un fuerte componente político que se profundizó con la tensión interna en el Frente de Todos entre el presidente Fernández y Cristina Kirchner.

Por un lado, si Zabaleta abre la inscripción a desocupados enrolados en la Unidad Piquetera, las organizaciones propias como el Evita y Somos Barrios de Pie, solo por nombrar las más numerosas, reclamarán un trato igual o similar.

Eso sin contar que la llave para las altas y las bajas en el registro la tiene el área de Emilio Pérsico.

Organizaciones sociales cristinistas como el Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, de Juan Grabois y el Frente Popular Darío Santillán, de Dina Sánchez, ya blanquearon que a ellos también se los está excluyendo en el reparto de beneficiarios: “Si al Evita y Somos Barrios de Pie le dan 80, a nosotros nos tiran 20″, graficó un dirigente social que suele visitar a la Vicepresidenta de la Nación en el Instituto Patria.

La semana pasada, durante el acampe que sobre el asfalto porteño protagonizaron los piqueteros, Grabois y Sánchez no dudaron en pasar a saludar y dar su apoyo a los piqueteros.

Antes, el 24 de marzo, Día de la Memoria, marcharon de la ex ESMA a Plaza de Mayo junto a La Cámpora y también se retrataron con el diputado Máximo Kirchner. El hijo de la ex mandataria renunció a la jefatura de bandada oficialista en la Cámara Baja en disidencia con los términos del acuerdo entre el Gobierno y el FMI. También votó en contra cuando se trató en el recinto. Los tres diputados nacionales del Frente Patria Grande, referenciados en Grabois, tampoco votaron a favor. En la Casa Rosada hay desconfiados que observan la mano de La Cámpora detrás de algunas movilizaciones piqueteras. Ambos lo desmienten.

Sí, todos coinciden en que las necesidades en los sectores más vulnerables de la sociedad se profundizan, y la inflación en ascenso licua el importe que perciben todos los meses de los beneficiarios de los programas y de la Tarjeta Alimentar que tuvo un incremento del 50%.

Como se puede observar, la mesa de negociaciones es una mesa de billar que se juega a varias bandas y carambolas y la resolución no es de un solo golpe.

