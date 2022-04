Britney Spears anunció que está embarazada

Britney Spears sorprendió al mundo entero al revelar en la red que está embarazada. Será el primer bebé que compartirá con su novio Sam Asghari.

La cantante Britney Spears está lista para dar la bienvenida al tercer bebé. La cantante de 40 años de edad, compartió en Instagram una foto de flores de color rosa y subtituló: "Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui sólo para volver a ganarlo". "Mi marido me dijo: 'No, estás embarazada, tonta'. Así que me hice una prueba de embarazo ... y uhhhhh bueno... Voy a tener un bebé". Y continuó: "Voy a tener un bebé... ¡Está creciendo! Si hay dos ahí dentro puede que lo pierda", deslizó.

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Britney empezaron a circular hace tres semanas, cuando la cantante de "Toxic" compartió un vídeo de una panza que parecía estar creciendo, y escribió: "Mami... sácame de aquí". Fue entonces cuando muchos de sus fans preguntaron: "¿Tienes algo que contarnos?", rezaba un comentario, mientras que otra persona preguntaba de plano: "¿Estás embarazada?".

Qué pasó con Britney Spears en su embarazo

Britney reveló entonces sus planes a futuro ahora que está embarazada: "Obviamente, no saldré tanto debido a que los paparazzi me fotografían como, por desgracia, ya lo han hecho". "Es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de ello entonces... ¡pero ahora las mujeres hablan de ello todos los días!".

Britney concluyó: "¡Esta vez haré yoga todos los días! Repartiendo mucha alegría y amor".

La gran noticia llega cuando el prometido de Britney, Sam Asghari, al que ella sigue llamando su marido, insinuó que la pareja esperaba tener un hijo.

Cuántos hijos tiene Britney Spears

Britney Spears, de 40 años, comparte dos hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, con su ex marido Kevin Federline. Actualmente está comprometida con el entrenador personal y actor Sam Asghari y ha dejado claro que quiere formar una familia con él.

El año pasado, la princesa del pop reveló en los tribunales que quiere casarse y tener otro bebé, pero que no podía hacerlo debido a la tutela que entonces ejercía su padre. Finalmente se terminó en noviembre de 2021.

"Quiero tener lo que es de verdad. Quiero poder casarme y tener un bebé. Me han dicho que ahora mismo, bajo la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé", dijo Spears a un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles durante una audiencia sobre su "abusiva" tutela.

"Ahora mismo tengo un DIU dentro de mí para no quedarme embarazada", explicó en ese momento. "Quería quitarme el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a quitármelo porque no quieren que tenga hijos", agregó.

La cantante ha arremetido contra su hermana menor, Jamie Lynn, en numerosas ocasiones y también ha destrozado a sus padres. La tutela de Britney terminó oficialmente después de 13 años sin requerir ninguna otra evaluación mental, ya que la jueza Brenda Penny falló a favor de la ganadora del premio Grammy.