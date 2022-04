Piqueteros movilizarán en todo el país el miércoles

Las organizaciones sociales más duras no acamparán sobre la avenida 9 de Julio en reclamo por la apertura de programas como el Potenciar Trabajo, al menos mientras duren las negociaciones con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Sí, en cambio, mantendrán las medidas de fuerza que ya fueron votadas en el “Plenario Nacional Piquetero” como, por ejemplo, la movilización que a lo largo y ancho del país realizará la Unidad Piquetera el próximo 13 de abril. “Hasta ahora no nos dieron una respuesta positiva a la apertura de planes sociales. Pero tampoco somos necios y seguimos buscando soluciones para los que menos tienen”, le dijo a Infobae Eduardo Belliboni, el principal dirigente del Polo Obrero (PO).

Las organizaciones sociales mantuvieron esta tarde una dura reunión de dos horas con Zabaleta y sus principales colaboradores. Como ya adelanto este medio, el ministro del gabinete nacional se mantuvo firme en no incorporar a más beneficiarios a los planes.

Los dirigentes de izquierda no se fueron con las manos vacías: mañana se sentarán a escuchar las propuestas de los equipos técnicos de Desarrollo Social, se estableció una “mesa de diálogo permanente” y se llegó a “acuerdos parciales que nos permiten seguir trabajando”, según definió uno de los funcionarios presentes en el encuentro de hoy.

Los piqueteros también lograron que se fortalezca la entrega de alimentos para los comedores populares, que va en línea con el 50% de aumento ya dispuesto para el Sistema Alimentario Escolar y la Tarjeta Alimentar.

También se implementará “el fortalecimiento y creación de unidades productivas vinculadas a la producción de alimentos”, esto es, una tres mil cooperativas nuevas.

Juan Zabaleta y Eduardo Belliboni



Según los funcionarios consultados, dentro de este marco de negociación es que se logró posponer nuevos acampes en el centro porteño, pero continuar con el plan de protestas que puede desembocar en una “Marcha Federal” que terminaría en Plaza de Mayo.

Al ser consultado por este medio, Belliboni, quien es la sexta vez que se reúne con Zabaleta desde que asumió el cargo en reemplazo de Daniel Arroyo, fue mucho más duro que la visión oficial: “No hubo un acuerdo con el Gobierno, sí una mesa de negociación. Nosotros seguimos con el plan de lucha porque no estamos de acuerdo con la política del gobierno de no apertura de planes sociales, de no aumento frente a una inflación galopante”, sostuvo y mencionó que al menos públicamente “No planteamos nunca un acampe, pero continúa el plan de lucha. El 13 va a haber una acción de lucha. Es un reclamo nacional. La síntesis es que no hubo acuerdo. Tenemos visiones diferentes sobre la situación social de la Argentina. Estamos más cerca de Perú que de ser un país normal, donde se discuta el trabajo y los planes sociales”.

-¿Cómo va a ser la movilización del próximo 13 de abril?

-Tenemos pensado manifestarnos porque no está prohibido el derecho a manifestarse. El 13 salimos en todo el país a movilizarnos, acampe no.

Frases púbicas al margen, la Unidad Piquetera amenazó con un acampe de 72 horas frente al ministerio de Desarrollo Social si Zabaleta no cedía a incorporar a más desocupados al Potenciar Trabajo, aunque esta medida no tenía fecha.

El alejar ese fantasma del asfalto porteño fue tomado como un síntoma de buena voluntad en la Casa Rosada, que sabe que el frágil entendimiento de esta tarde se puede quebrar de un día para el otro.

La movilización del miércoles será anunciada mañana en una conferencia de prensa en el Obelisco.

Días atrás hubo un acampe de 48 horas en la 9 de Julio (Maximiliano Luna)

El acampe de 48 horas de la semana pasada sobre la avenida 9 de Julio y el corte en la traza del Metrobús ya trajo controversia. El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, amenazó con evitar esta medida de protesta a través de la Policía de la Ciudad. También le solicitó al gobierno nacional que le retire los planes sociales a las personas que cortan calles y que protestan acampando. De inmediato, Zabaleta criticó a Rodríguez Larreta: “El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos -con acampes y piquetes- y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita”, expresó ante Infobae el ministro de Desarrollo social el viernes pasado.

Belliboni, rápido de reflejos, declaró: “Si no hay una respuesta positiva de las autoridades nacionales a los reclamos que venimos haciendo desde mediados del año pasado, vamos a seguir con nuestro plan de lucha votado en el Plenario Nacional Piquetero”.

Eso fue lo que volvió a ratificar hoy Belliboni.