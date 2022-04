Romance confirmado entre Mario Guerci y Soledad Bayona

Mario Guerci y Soledad Bayona se conocieron en La Academia en ShowMatch (ElTrece) al bailar juntos el año pasado. Durante su participación, se rumoreaba que existía un romance entre ellos, pero siempre lo desmintieron. Sin embargo, ahora fueron vistos muy acaramelados en un hotel, ya que ambos están de gira por el interior del país con el espectáculo Sex, dirigido por José María Muscari.

En el ciclo Socios del espectáculo (ElTrece), Rodrigo Lussich mostró una foto romántica de la bailarina y el modelo, abrazados en traje de baño en la pileta de un hotel. “Ellos lo han negado, pero la prueba los muestra entre arrumacos, besos, mimos y romance”, afirmó el conductor. “Los dos son preciosos y calientes. Esta es la foto exclusiva que lo prueba”, agregó.

“Ya no se esconden. La bailarina suspendió su casamiento por este hombre (Guerci). Esta es la verdad aunque la nieguen sistemáticamente”, señaló el periodista sobre el noviazgo de Bayona con Nicolás Smirnoff, quien le había pedido casamiento en ShowMatch.“Ella se iba a casar y postergó, suspendió o dejó en suspenso un casamiento porque se enamoró de Mario Guerci”, manifestó.

Las sospechas

Cabe recordar que desde el año pasado se sospecha que entre Mario y Soledad hay más que una relación laboral. Incluso en La Academia, la bailarina había protagonizado un romántico momento sobre la pista cuando Nicolás Smirnoff (su novio en aquel momento) le propuso casamiento por segunda vez. Si bien la pareja ya había cristalizado su compromiso hacía unos meses en una paradisíaca playa ubicada en la Riviera Maya de México.

Luego de este emotivo momento, en el que no faltó la alianza y el beso apasionado, Bayona expresó. “Se me aflojaron las patitas, me temblaba todo el cuerpo... ¡no entendía nada!”, dijo la bailarina. Y agregó: “Cuando lo veo entrar de atrás, casi me muero. Me parece la sorpresa más hermosa que me hicieron en mi vida”.

Acerca de cómo vivió la propuesta “original”, ocurrida en las últimas vacaciones de la pareja, Soledad contó: “Nosotros nos fuimos a principios de año de viaje a México, a visitar a su hermano que vive allá, viendo un atardecer: los atardeceres son los momentos más especiales del día, para mí. Estábamos en una playita en la que se veían los atardeceres más lindos en México. Yo estaba tomándome una cerveza, re tranquila. Y de golpe se me pone a hablar y me pregunta: ‘¿Te acordás de lo que me dijiste ayer?’. ‘¿Qué de todo, gordo?’, le dije. Hasta que me acuerdo de que el día anterior le había dicho que quería pasar mi vida con él. Lo miro y le digo: ‘¿Que quería pasar mi vida con vos?’. Y me doy vuelta y tenía el anillo en la mano”, recordó.

Más allá de este episodio, los rumores de un posible romance siguieron dando vueltas y ellos se encargaban de negarlo. “Nosotros tenemos las cosas más que claras”, completó Soledad. “Mi pareja es parte del equipo, nos ve siempre, viene con nosotros a comer, tenemos una relación hermosa todos y está bueno aclarar las cosas. A veces se usa como juego o como previa, pero hay un límite que no vamos a pasar”, sentenció.

Fuente: TELESHOW