Battaglia define el equipo para jugar por Libertadores

El Xeneize recibe a mañana a Always Ready, en la Bombonera, obligado a ganar para no complicarse. Regresarán varios de los habituales titulares.

No puede fallar este martes como local de Always Ready

Luego de la derrota en el debut en la Copa Libertadores de América ante Deportivo Cali, Boca sabe que no puede fallar este martes como local de Always Ready de Bolivia, en la Bombonera, para no complicar sus chances de meterse en octavos de final del certamen continental.

Para ese duelo Sebastián Battaglia tiene casi definido el equipo, al que hoy le terminará de dar forma en la práctica, que se llevará a cabo desde las 16, en el predio de Ezeiza. Es un hecho que regresarán varios de los habituales titulares que fueron cuidados en el empate con Vélez en Liniers, el sábado, por la Copa Liga Profesional.

Jorge Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra, Juan Ramírez, Óscar Romero, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto vuelven y serán titulares, mientras que dejan su lugar Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sandez, Gabriel Vega, Aaron Molinas, Sebastián Villa y Luis Vázquez, respectivamente.

La posible formación de Boca contra Always Ready por Copa Libertadores



Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.