Malas noticas en River: se desgarró Esequiel Barco

Más allá del triunfo 4-2 sobre Argentinos Juniors, River no cerró la noche del domingo de la mejor forma por la lesión de Esequiel Barco, quien se retiró del terreno del Monumental antes de la media hora con claras muestras de dolor. Esta mañana del lunes, el mediapunta se realizó estudios y los mismos confirmaron que sufrió un desgarro. De esta manera, Marcelo Gallardo lo perderá en varios compromisos importantes.

Los exámenes médicos determinaron que el extremo padeció un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará afuera de las canchas alrededor de tres semanas. Así las cosas, el Muñeco no lo tendrá en cuenta para el choque con Fortaleza de este miércoles en Núñez y tampoco para los próximos partidos de la Copa Liga Profesional y la Libertadores.

Qué partidos se perdería Esequiel Barco en River



Miércoles 13/4: vs. Fortaleza, por la Copa Libertadores

Domingo 17/4: vs. Banfield, por la Copa Liga Profesional

Miércoles 20/4: vs. Talleres, por la Copa Liga Profesional

Domingo 24/4: vs. Atlético Tucumán, por la Copa Liga Profesional

Miércoles 27/4: vs. Colo Colo, por la Copa Libertadores

Sábado 30/4: vs. Sarmiento, por la Copa Liga Profesional

Matías Suárez y una vuelta paulatina en River

En tanto, el que sí podrá estar es el delantero cordobés, que ayer fue titular y anotó su segundo gol consecutivo. Su reemplazo en el entretiempo por Braian Romero se debió a que quieren llevarlo de a poco en su regreso, luego de la operación por la sinovitis que sufría en su rodilla derecha.

El propio Gallardo destacó su valor en la conferencia tras partido: "La idea es que sume minutos. Había tenido una leve gripe en estos días, pero hoy se levantó bien y decidimos que juegue el primer tiempo. Va a sumar. Le suma confianza el gol, el hecho de jugar cada vez más minutos va a ser un gran aporte para nosotros. Es un jugador que extrañábamos tener en nuestro plantel para que nos dé esa categoría que tiene".

Los cambios que prepara Gallardo en River para la Copa Libertadores

Para el partido de este miércoles a las 21 en el Monumental, el Muñeco Gallardo tiene pensado meter mano en el equipo tras los cambios que realizó en el once para recibir a Argentinos, y si no sucede nada raro, se meterán entre los titulares Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón y Nicolás De La Cruz, en lugar de Elías Gómez, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino y Esequiel Barco.

El probable equipo de River contra Fortaleza por la Copa Libertadores

Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Julián Álvarez.