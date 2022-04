Denuncian abuso y acoso sexual en el Instituto Privado Tucumán

El Instituto Privado Tucumán quedó envuelto en una polémica cuando alumnos de la institución realizaron una sentada como forma de reclamo y denuncia por presuntos casos de abuso sexual y acoso en las instalaciones del colegio.

“El trascendido que llegó a las autoridades es que durante el cierre de campaña en las elecciones del Centro de Estudiantes un ordenanza habría abusado de una alumna. Cuando corroboramos nos dimos cuenta que el empleado no se encontraba ese día en la institución. Lo que sí hay es una causa ya denunciada contra el mismo ordenanza, que seguía trabajando por recomendación de los abogados hasta que termine la investigación”, explicó Humberto Ávila de la institución.

El colegio dispuso cambiar de sector de trabajo tras la denuncia radicada por el propio rector en febrero de 2022 por un presunto abuso sexual ocurrido a finales de 2021 en la institución. Ese mismo conserje habría sido el acusado por los alumnos en esta segunda oportunidad.

“La reunión con los padres y alumnos fue para poner en conocimiento sobre cómo se está actuando. En la causa vigente hay una persona implicada pero la semana pasada tres alumnas y un alumno me comentaron situaciones irregulares con un empleado de la cantina”, manifestó el directivo.

El Colegio suspendió al empleado del bar concesionado, pero por ahora no hay denuncia realizada contra el mismo. Estaría apuntado por acoso sexual contra alumnos.

Sentada de alumnos

“La chica estaba en quinto año. Este muchacho la encerró en la cantina, la besó y la manoseó. El colegio nunca nos informó nada. Los chicos o chicas estaban en el baño y entraban a limpiar, les hacían señas obscenas o se bajaban el cierre del pantalón. Un colegio entero comentaba esto, hasta que tres chicas se quebraron la semana pasada y lo hicieron público”, narró Alejandra, mamá de una estudiante..

Según cuenta, hasta el viernes el conserje continuaba trabajando en el Instituto: “el rector da vuelta en lo mismo. Que ya está en la Justicia, que hay cosas que él no sabía. Pensamos acusar a los docentes por encubrimiento, estamos muy enojados porque fueron encubridores de ellos”.

“Mi hija me contó el viernes que lo vio. No sabría decirle si hubo acceso carnal, pero si hubo abuso. Las chicas no quieren venir con polleras porque se sienten acosadas. Cuando vinimos a hablar con el rector, minimizó los hechos llegando hasta reírse de la situación”, agregó la madre de una egresada y una alumna del colegio.