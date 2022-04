Semana Santa: cinco estrenos para maratonear

Se viene una semana especial para una maratón de tu serie favorita. Conocé cuáles son los estrenos que vas a poder disfrutar en las diferentes plataformas de streaming.

Casi Feliz (Netflix, 13/04/2022)

Llega en abril el estreno de la segunda temporada de esta comedia creada por Sebastián Wainraich y Hernán Guerschuny, una ficción argentina que se estrenó en plena pandemia de 2020 y sorprendió a la audiencia.

¿Qué esperamos para esta segunda parte? Mientras sigue lidiando con los problemas de la vida adulta, y con su propia existencia, Sebastián (Sebastián Wainraich) profundizará los conflictos que atraviesan todos sus vínculos, en especial, el que vive con su ex esposa, Pilar, protagonizada por Natalie Pérez.

Esta temporada contará con invitados especiales como: Carla Peterson, Julieta Díaz, Diego Gentile, Benjamín Amadeo, entre otros.

The Kardashians (Star+, 14/04/2022)

Si no te perdías ni un capítulo de “Keeping Up With The Kardashians” la famosa serie de E!, esta noticia te va a poner muy feliz. Muy pronto volveremos a tener acceso total a la vida de esta polémica familia. Se encienden las cámaras para mostrar esta vez vía streaming el día a día de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie. ¿Una novedad? Esta vez las hermanas Kardashian afirman querer centrar la atención del reality sobre sus trabajos y no tanto sobre sus dramas familiares.

Anatomía de un escándalo (Netflix, 15/04/2022)

Llega a formato televisivo este thriller político basado en la exitosa novela de la escritora y periodista británica Sarah Vaughan. El responsable de su paso a la pantalla es David E. Kelley, reconocido por éxitos como “Big Little Lies” y “The Undoing”.

¿De qué se trata? La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, cambia de rumbo cuando un escándalo sale a la luz y acusan a su marido de un crimen.

La era de hielo: las aventuras de Scrat (Disney+, 13/04/2022)

Los más pequeños de la familia también merecen maratón. Llega a Disney + esta serie animada que cuenta la historia de Scrat, la famosa ardilla de La era de hielo. A lo largo de seis cortos animados vivirá nuevas aventuras y se enfrentará a los altibajos de la paternidad.

Outer Range (Amazon Prime, 15/04/2022)

Una nueva serie de Amazon Prime, ¿No te preocupa que el mundo no sea lo que crees que es? anuncia el tráiler, esta serie de suspenso y misterio creada por Brian Watkins propone un western atípico en el que un ganadero que lucha por su tierra y por su familia, descubre un incomprensible misterio.

