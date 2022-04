Campazzo fue expulsado por agredir a un rival en la NBA

Facundo Campazzo fue expulsado este domingo en la derrota de los Denver Nuggets ante Los Angeles Lakers (141-146 tras una prórroga) por una falta flagrante sobre Wayne Ellington, que después del partido lo amenazó en Twitter.

“Cuando te vea, te voy a agarrar con mis manos”, escribió en Twitter el jugador de los Lakers, visiblemente molesto por la acción del argentino, que lo empujó adrede y le hizo golpear su cabeza contra la pierna de un compañero.

En la jugada de la expulsión, Campazzo hizo una penetración ante la defensa de Mac McClung, que lo empujó levemente y el argentino terminó fuera de cancha, detrás del aro. Los árbitros no cobraron la falta y la jugada siguió.



Acto seguido, Campazzo se reincorporó a la lucha por el rebote del tiro fallado de Howard y ahí le dio un empujón por la espalda a Ellington sin el balón de por medio.

Una explicación para lo sucedido, tal y como apuntaron diferentes usuarios de las redes sociales, es que Campazzo confundió a Ellington con McClung, el jugador de los Lakers que lo había empujado segundos antes.





En cualquier caso, el base fue expulsado después de haber jugado hoy 9 minutos con los Nuggets en los que logró 3 puntos, 4 asistencias y 2 robos.

Con este amargo final, Campazzo cerró su irregular segunda temporada en la NBA que terminó con un promedio de 5,1 puntos, 1,8 rebotes y 3,4 asistencias por partido.

Los Nuggets, con Nikola Jokic a la cabeza, terminaron sextos en la Conferencia Oeste (48-34) y se medirán en la primera ronda de los playoffs a los Golden State Warriors de Stephen Curry (53-29).

El futuro de Campazzo en la NBA



La situación de Facundo Campazzo en los Denver Nuggets no mejora. Con el equipo clasificado a los playoffs de la NBA, las chances de que el argentino juegue son cada vez más escasas. El base no solo tiene pocos minutos, sino que además hay partidos en los que no es convocado o no ingresa.

El representante del cordobés, Claudio Villanueva, habló sobre el presente del jugador en la NBA y describió que “está tranquilo, aunque un poco resignado” por las pocas oportunidades que tiene.

“Facu está entre tranquilo y un poco resignado. Está trabajando mucho y hace muchos entrenamientos individuales. Que no juegue son esos misterios que siempre tiene el mundo del deporte”, indicó Villanueva.

Por otro lado, el agente dio a entender que el futuro de Campazzo está en la NBA y que ya hubo sondeos de otras franquicias: “Soy optimista. Me hablaron de algún interés de parte de otras franquicias, incluso las hubo en épocas de trade, pero no le convenían a los Nuggets. Lo importante es que él está bien, lo vi muy bien en estos días”.

Fuente: TN