Rumores de crisis entre la China Suárez y su novio español

La vida amorosa de Eugenia La China Suárez vuelve a ser noticia. Es que, luego de que su novio español, Armando Mena Navareño, hiciera una visita express a Buenos Aires para festejar el cumpleaños de la actriz, hoy parecería que las cosas no están tan bien entre ellos.

En principio, días atrás él cerró su cuenta de Instagram y, si bien alegó motivos laborales, llamó la atención su decisión. “Tengo 40 días para sacar adelante varios proyectos (un descanso de Instagram me viene fetén). El 7 de mayo es esa fecha (centrado en eso quiero estar). Hasta entonces… ‘auf cuidersen’ (la palabra es inventada, pero en realidad todas lo son). Las siguientes 24 horas serán mis últimas en ‘Instamatrix’ por un mes (acepto tontunas así tipo despedida)”, había escrito. En tanto, Estefi Berardi había descubierto que la ex Casi Ángeles eliminó de su feed las pocas fotos que tenía con él.

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen difundió una sorpresiva imagen del empresario. “El novio de la China Suárez, Armando Navareño, en un boliche español pasándola bárbaro”, escribió en Twitter, en la tarde el domingo, junto a una imagen en la que se ve al joven junto a un grupo de amigos, posando divertido.

El novio de la China Suárez, Armando Navareño, en un boliche español pasándola bárbaro. #MitreLive pic.twitter.com/0YNOGtnbpU — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 10, 2022

A principios de marzo, la China había sido la encargada de ser una especie de guía turística para Armando en nuestro país. Por caso, en ese entonces el español había subido a Instagram Stories una postal junto a la ex protagonista de ATAV, posando con looks informales y cómodos, frente a un espejo. Él arrobó a su pareja y la ex de Benjamín Vicuña la compartió a sus millones de seguidores. Además, ella también había publicado una imagen en la que se los veía en un bar de la ciudad de Buenos Aires. Luego, él no quiso perderse el festejo de los 30 años de su novia, que se hizo en un exclusivo rooftop bar, a donde asistieron algunos famosos como Peter Lanzani, Candela Vetrano y la diseñadora Natalia Antolín. Pero parece que la distancia no es algo fácil de superar y hoy estarían atravesando una crisis.

Wanda en Argentina

En tanto, por estos días también está Wanda Nara en el país. La mediática viajó sola con sus hijas Francesca e Isabella para visitar su local de cosméticos, mientras que Mauro Icardi se quedó en París. “Estoy bien, son cosas que pasan. El tema es que yo cuento todo, o casi todo. No hay facturas, nadie le debe nada a nadie. Conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, había dicho la mayor de las Nara en una entrevista con LAM, en donde le preguntaron por la relación con su marido, luego del affaire que el futbolista del PSG tuvo con Suárez hace seis meses.

Y, para dejar en claro que su matrimonio sigue en pie, la empresaria le escribió en su cuenta de Instagram: “Te extraño”, junto a una imagen del jugador. Icardi, por su parte, se quedó en la capital francesa porque debía cumplir con sus compromisos laborales con el club. Y Valentino, Constantino y Benedicto -de su matrimonio anterior con Maxi López- tampoco viajaron ya que no podían faltar al colegio y tampoco a las actividades extracurriculares que realizan.

Mientras su esposa está en la Argentina, Mauro no ha tenido demasiada actividad en sus redes, de manera tal que poco se sabe lo que ha hecho durante estos días. Por caso, desde que volvió a abrir su perfil, suele publicar fotos o videos de su vida familiar con Wanda y sus hijos.

