“¿Qué espera el Presidente para frenar la inflación?”

Federico Masso informó que desde Libres del Sur convocan a una Campaña Contra La Inflación proponiendo congelar precios en alimentos por un año, elevar las retenciones agropecuarias, crear una empresa mixta entre Estado, pymes y productores, y un Observatorio de precios con todos los sectores y dónde también participe la ciudadanía. El objetivo es bajar la inflación blindando a los asalariados, los humildes y los sectores de ingresos fijos.

El Encuentro tuvo lugar éste sábado 9 de abril en El Cadillal, y reunió a la dirigencia de Libres del Sur para analizar la situación política y trazar lineamientos de trabajo y propuestas para el 2022. También participaron la Pedagoga Josefina Zarate, Secretaria de Educación y Capacitación de Libres del Sur, la Lic. Yanina Muñoz, Secretaria de Género, el Coordinador Provincial de Barrios de Pie y referente Territorial Lucas Gómez, el Director del ISEPCi-Tucumán, Ernesto Gómez Rossi, el Secretario de Organización, Gastón Gómez, y los referentes de la Juventud Milsa Barros y Lautaro González, entre otros integrantes de la Mesa Provincial del espacio.

En ese contexto Masso explicó que “Hoy lanzamos la Campaña contra la Inflación bajo la consigna ‘Que el Presidente Frene la Inflación’. Una campaña que haremos en todo el país y también a lo largo y ancho de nuestra provincia, difundiendo los datos que obtenidos desde nuestro instituto ISEPCi, explicando a la población las múltiples causas estructurales de la inflación que hoy tiene nuestro país; y realizaremos una juntada de firmas para elevar 4 propuestas concretas contra la inflación”.

El Gobierno

En ese sentido, el Legislador sostuvo que “El gobierno y la dirigencia política que no la sufre, tienen que entender que éstos temas económicos no son un debate académico. Detrás están la gente, los trabajadores, los más humildes, las clases medias, que cada día ven cómo se deterioran sus ingresos y no pueden llegar a fin de mes. Y cuando de puja distributiva se trata, con cada medida que se toma siempre unos pueden ganar y otros pierden. Nosotros vamos por medidas que no descarguen la crisis sobre las mayorías, y que favorezcan a los sectores populares. Los grupos económicos concentrados ya ganaron muchísimo, y se llevaron 45.000 millones de dólares con el préstamo del FMI que ahora trasladan para que los paguemos todos los argentinos. Este gobierno ya va pagando 10.000 millones a bonistas al Fondo. Es hora de que paren de transferir recursos desde los que menos tienen, desde las clases medias, a los más poderosos. ¿Qué espera el Presidente para frenar la inflación?"

"Por eso hemos elaborado 4 puntos, que vamos a llevar a todos los ministerios de economía, para que los gobiernos evalúen la implementación de medidas que eviten que la crisis no la sigan pagando quienes no pueden ni la provocaron, que es el pueblo trabajador, y qué blinde al pueblo de este cáncer que es la inflación." Finalizó el Legislador de libres del Sur.

Fuente: Federico Masso