El difícil momento de la ex novia de Ricardo Fort

Una década atrás Érika Mitdank participó del Bailando por un sueño de ShowMatch, y allí coincidió con Ricardo Fort, quien por ese entonces estaba soltero y aseguraba que buscaba estar en pareja. Durante un mes le dedicó canciones, protagonizaron varios momentos románticos frente a las cámaras, y resultó la elegida por el empresario chocolatero para ser su novia en un concurso que guiaba Marcelo Tinelli, poco tiempo después de su separación de Virginia Gallardo. Actualmente la modelo mantiene un bajo perfil, está en pareja, y confesó que atraviesa un difícil momento a nivel personal.

A través de su cuenta de Instagram, donde supera los 166.000 seguidores, Érika mantuvo un ida y vuelta a corazón abierto. “Te noto triste, ¿estás bien?”, quiso saber un usuario, y dedició responderle con honestidad: “La verdad que no, un año antes de que muera mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando”.

“Me alejé del mundo, amigos, conocidos, familia. Me metí para adentro, un gran error. Pero es como me salió, y ahora me cuesta horrores coincidir con ellos y verlos”, reconoció. Y continuó: “Mis amigos me reclaman mucho, algunos se enojan, pero el que no vive en tus zapatos no sabe lo que es estar así. Hablar es fácil...”. En este sentido, cuando le consultaron si está bajo tratamiento, respondió: “Hago terapia, tomo medicación, y no me da vergüenza decirlo”.

Situación personal

De novia con el entrenador físico Enzo Pérez, aseguró que resulta una gran sostén a nivel emocional. “Él es quien me mantuvo arriba todo este tiempo... pero no es fácil llevar a una persona depre adelante, así que eso a veces afecta”, expresó. Además aclaró que le resulta atemorizante exponer públicamente cómo se siente, pero a su vez se siente acompañada por quienes pasaron por situaciones similares: “La verdad que tenía miedo a hablar y abrirme así, porque las redes son tan falsas, donde todo es lindo y perfecto, pensé que quizás alguien podía sentirse identificado conmigo y me di cuenta que sí”.

En cuanto al plano laboral, contó que no tiene deseos de regresar a la televisión: “No quiero volver, me parece un ambiente de mierda”. Sin embargo, también profundizó en los motivos por los que no está trabajando en las pasarelas: “No estoy en condiciones de trabajar, mi cabeza no ayuda... ¡pero sé que me haría bien! En algún momento volveré”.

“Tengo la esperanza de que todo va a pasar y que voy a volver a ser la que siempre fui. Leo todos sus mensajes y somos muchos, sé que vamos a poder, no paremos hasta lograrlo”, cerró en la profunda charla virtual. Cabe recordar que en 2011 había contado en dialogo con la revista Pronto la dura historia familiar que marcó su infancia: “Mi mamá sufrió esquizofrenia desde antes que yo naciera, así que no tengo recuerdos de ella normal”.

“Yo sentía que no tenía mamá porque ella estaba sólo para pegarme o para decirme que no era su hija, y encima mi papá un día se cansó de todo y se fue. Mis tres hermanos mayores ya se habían casado, y nos quedamos con mi hermano Nico y mamá solos”, confesó en aquel entonces. “La piloteamos casi dos años hasta que papá volvió, y ahí fue cuando aproveché y me independicé; con la esquizofrenia de mi mamá y los celos enfermizos de mi papá, lo mejor que pude haber hecho fue irme de mi casa”, sentenció.

Fuente: TELESHOW