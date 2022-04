"No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, admitió este sábado las diferencias internas dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio y pidió "dejarse de joder con esa boludez de los halcones y palomas".

"No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del '23, a ver si nos hacemos cargo", sentenció el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del congreso anual de la agrupación juvenil La Generación.

Frente a un auditorio joven, Rodríguez Larreta aseguró que existen "diferencias" que en el cuadro político pero pidió "no escandalizarse" por esas tensiones y agregó: "Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida".

Rodríguez Larreta concurrió acompañado por la diputada María Eugenia Vidal y el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro.

En otro pasaje de su discurso, afirmó que "se necesitan muchos huevos, y ovarios" para enfrentar la próxima campaña y sostuvo: "Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde. Zárpense un poco más, no pidamos permiso".

Estuve en el Congreso Nacional que organizaron desde @lageneracionarg charlando con la juventud sobre todo el laburo que tenemos por delante en Argentina. La garra y el empuje que tienen es fundamental para todo lo que se viene. ¡Gracias por la invitación! pic.twitter.com/XSy9z3KLOB — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 9, 2022

En tanto que Vidal consideró en su mensaje que es "imprescindible sostener la unidad" de Juntos por el Cambio y remarcó que mantenerla es la "fortaleza y responsabilidad" de los integrantes.

"Se necesita una generación política con espalda, volumen y experiencia de gestión y política, además de un proyecto de país generoso y una narrativa. La unidad no puede ser simplemente oponernos al oficialismo. Tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar", aseveró la exgobernadora bonaerense.

A su turno, el diputado y titular de la CC Maximiliano Ferraro manifestó: "Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza".

"Quiero invitarlos invitarlos a consolidar la amistad política, preservar y cuidar la unidad en la diversidad en Juntos por el Cambio, construir una narrativa y un sistema de ideas que vuelva enamorar a los argentinos", expresó el representante de la CC.

Fuente: Ámbito