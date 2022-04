La China Suárez mostró las fotos de su abuela materna

Le dicen La China. Pero, en realidad, Eugenia Suárez tiene sangre japonesa...La madre de la actriz, Marcela Riveiro Mitsumori, era hija de Marta Mitzumori, quien era descendiente de inmigrantes japoneses. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, había explicado la ex protagonista de ATAV en relación a su apodo.

Lo cierto es que, este sábado, la actriz se puso un poco nostálgica y decidió compartir una serie de fotos en blanco y negro de sus abuelos en vacaciones, en una de las cuales se puede ver los rasgos bien definidos de la mujer de quien heredó sus ojos rasgados. Y todos sus seguidores remarcaron la genética que, sin lugar a dudas, caracteriza a Suárez. “Quiero saber la historia”, escribió un usuario. “Pronto”, fue la respuesta de Eugenia.

Cabe recordar que, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, La China había contado una desopilante anécdota. “Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano (Agustín Suárez) está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, relató.

La actriz siempre se mostró muy orgullosa de su familia. “Mi mamá nunca se separaba de mi hermano ni de mí; siempre acompañando, bancando. Papá me hablaba desde muy chiquita, a veces me decía cosas que no entendía y ahora me hacen mucho sentido. A veces me llevaba a la cocina, abría la heladera y me decía: ‘Mirá, Coquito, vos hoy tenés el privilegio de elegir qué comer; hay gente que no lo tiene, no te olvides nunca de eso’, y no era que tuviéramos mucho, siempre lo justo, pero me mantuvo siempre con los pies sobre la tierra. El agradecer, no dar nada por sentado. La salud, la comida, el trabajo, dormir en una cama calentita”, recordó en un momento hablando de su padre, Guillermo Suárez, quien murió en octubre de 2012.

De hecho, para anunciar su nuevo proyecto, La China decidió publicar una foto inédita de cuando era apenas una niña y estaba en la intimidad de su hogar luciendo un buzo de Mickey. “Estoy trabajando mucho...Por mí y para ustedes. Ya tendrán novedades”, escribió la actriz junto a la tierna postal. Y dejó la duda con respecto a cuáles son sus planes laborales a corto plazo, que podrían ser tanto en Argentina como en España, donde vive su actual novio, Armando Mena Navareño.

Por estos días, también se encuentra en el país Wanda Nara, con quien la actriz está enfrentada luego de su affaire con Mauro Icardi, el marido de la empresaria. Y, en una entrevista con LAM, se refirió al tema. “¿Ya es pasado para vos lo que pasó con La China?”, le preguntó Ángel de Brito. “No hay nada más para hablar, se habló todo. Cosas que eran reales, cosas que no... Me cuesta caretearla, paso lo que pasó”, respondió algo incómoda. “¿Sanaron el matrimonio o todavía se pasan facturas?”, insistió entonces el conductor. “No hay facturas, nadie le debe nada a nadie, conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, respondió ella para dar por cerrado el asunto.