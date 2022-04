Larreta pidió mantener la unidad opositora para ganar en 2023

El jefe de Gobierno lanzó un fuerte mensaje hacia la interna de Juntos por el Cambio. “Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida”, dijo.

Horacio Rodríguez Larreta lanzó un fuerte mensaje hacia la cúpula de Juntos por el Cambio en medio de la división entre los sectores más combativos y los moderados en torno a las candidaturas para 2023. “No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas, vayamos a ganar”, pidió.

El jefe de Gobierno porteño se expresó así un acto de La Generación Argentina, la juventud PRO. Allí afirmó: “Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida”.

Estuve en el Congreso Nacional que organizaron desde @lageneracionarg charlando con la juventud sobre todo el laburo que tenemos por delante en Argentina. La garra y el empuje que tienen es fundamental para todo lo que se viene. ¡Gracias por la invitación! pic.twitter.com/XSy9z3KLOB — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 9, 2022

Larreta fue el principal orador del evento, que también contó con la participación de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Maximiliano Ferraro. “Vamos a ganar la elección del 23, a ver si nos hacemos cargo. Se necesitan muchos huevos y ovarios. Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde, zárpense un poco más, no pidamos permiso”, arengó.

De entrada, Larreta remarcó la necesidad de construir consensos, aunque aclaró: “No con todos, con el kirchnerismo y la izquierda no nos vamos a poner de acuerdo nunca. No hay manera”.

El jefe de Gobierno porteño reconoció que en Juntos por el Cambio “hay diferencias”, pero pidió hacerlas a un lado. Y en ese sentido, reclamó: “No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas”.

Vidal, a su vez, consideró que “es imprescindible sostener la unidad de Juntos por el Cambio”. Y planteó: “Mantenerla es nuestra fortaleza y responsabilidad”.

Tetaz, por su lado señaló: “La clave es cambiar el país y para eso necesitamos cuatro cosas: un proyecto común, un plan detallado, un equipo robusto y construir una narrativa con una combinación sana de realismo y esperanza”.

Finalmente, Ferraro expresó: “Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza. Seamos aliados y construyamos un Juntos por el Cambio mejor para estar a la alturas de las circunstancias y de los enormes desafíos que vamos a tener en el 2023″.

El mensaje de Mauricio Macri a referentes de la oposición: “Listos para el segundo tiempo del cambio”

Aunque en las últimas semanas privilegió sus actividades en el exterior, Mauricio Macri hace gestos hacia adentro de la interna de Juntos por el Cambio y volvió a deslizar que podría competir en las elecciones de 2023.

Tras haberse reunido con el exmandatario estadounidense Donald Trump, el líder del PRO grabó un video con una sugestiva frase: “Listos para el segundo tiempo del cambio”.

El mensaje audiovisual estaba dedicado a la dirigencia del PRO en la Primera Sección Electoral bonaerense, referenciada en el diputado nacional Cristian Ritondo.

“Hola a todos, buenas tardes. Un saludo grande a Cristian y Alex (Campbell) y todos los integrantes de la Primera que están almorzando y no me la quería perder”, arrancó el video del ex jefe de Estado.

Y continuó: “Quiero enviarles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio”.