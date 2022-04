Revolución por la vuelta de Mario Kempes a su ciudad natal

El 25 de junio de 1978, Mario Kempes se transformó en el jugador más importante del mundo. Entonces, la Selección venció a Países Bajos por 3 a 1 en la final de la Copa del Mundo celebrada en la Argentina con dos goles del cordobés y uno de Daniel Bertoni. “El Matador” fue la gran figura de aquel certamen, en el que marcó seis tantos, y tenía el planeta a sus pies.

Al otro día, sin embargo, el jugador logró escaparse del asedio de la prensa y viajó a Bell Ville, su ciudad natal a la que desde entonces no había vuelto hasta hoy, 44 años después, para generar una revolución.

Su historia

El 5 de marzo de 1972, hace ya 50 años, Mario Alberto Kempes debutó en Instituto con la identidad adulterada: Carlos Aguilera. Tenía 17 años.

"No se robaban jugadores como ahora, como no me conocía nadie y por las dudas saliera algo bueno, me dijeron que firme en la planilla con otro nombre, me decían ''firma acá que esto no tiene importancia'' y jugué dos partidos con ese apellido a los 17 años", relató al medio Cadena 3.

Con su llegada a La Gloria, el equipo volvió a ser campeón de la Liga Cordobesa después de seis años y logró el objetivo de clasificar al Nacional 1973. Fue goleador (por su juventud la hinchada lo apodaba el Superpibe) en todos los certámenes que disputó y le hizo goles a todos los rivales que enfrentó, sin excepción de camisetas: hizo un total de 78 goles en 81 partidos en la Liga Cordobesa.

"El primer año con Instituto viajaba para entrenar martes y jueves y sábados para jugar y como iba al colegio San José, dormía en el de Córdoba. Al año siguiente me fui a vivir a barrio Las Flores", recordó, y destacó que la victoria del ''73 se debió a "un equipo muy completo".

Además, fue Campeón Mundial con la Selección argentina de 1978. Ya lo llamaban “El Matador”. Jugó 7 temporadas en Valencia y se retiró en los años 90, luego de dedicarse a la dirección técnica.

En la actualidad, trabaja como comentarista de partidos de fútbol para la cadena estadounidense ESPN en su versión para Latinoamérica.

"Ahora vivo en Florida, donde el clima es más cálido. Antes, en Connecticut, donde amaba vivir, aunque a veces el frío te helaba los huesos. Desde acá armo los partidos desde casa y me enfoco en lo que tenés que decir", explicó.

Junto con su compañero de trabajo Fernando Palomo, se convirtió en el comentarista latinoamericano del videojuego FIFA 13. También es relator de los FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20 FIFA 21 y FIFA 22.

"Es una computadora y hay un bidón que enfoca a lo que tenemos que decir, a lo mejor tenés que repetir la misma frase pero de formas distintas. P pero es solamente la computadora y tenemos de fondo el ruido de las tribunas y vos tenés que darle la imaginación del momento", detalló.

Incluso, contó que hay gente de Centroamérica que no lo conocen por su pasado futbolístico pero sí por su voz.

"Me gusta porque uno sigue metido en el fútbol, que a esta edad es complicado. Uno se siente como si no hubiera abandonado el fútbol, lo disfruto sin jugarlo", cerró.

Caravana en homenaje en Córdoba