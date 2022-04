Los nuevos personajes de “Élite” en la quinta temporada

Desde su debut en 2018, Élite es uno de los más grandes éxitos entre las series de habla no inglesa de Netflix y promete seguir triunfando cuatro años más tarde. Este 8 de abril, la plataforma streaming estrenó los ocho episodios que componen la quinta temporada, ¿qué nos traen los alumnos de Las Encinas esta vez? No cabe duda que el drama, el amor y el sexo no faltará en la continuación de la serie juvenil española.





Casi todo el elenco original de la producción abrió sus caminos hacia otros proyectos siendo únicamente Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós los únicos en mantenerse desde las primeras temporadas. Por otro lado, desde la cuarta entrega, se renovó el reparto con el ingreso de Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch, Andrés Velencoso y Diego Martín. Los próximos episodios también llegan con sorpresas en su reparto, descubre aquí de quiénes se trata.



¿Qué personajes nuevos se sumaron en la temporada 5?

Las estrellas Valentina Zenere, André Lamoglia, Adam Nourou y Carloto Cotta son los rostros nuevos que aterrizan en esta temporada de Élite lanzada recientemente en Netflix. Lo más destacable de estos fichajes –convocados para el rodaje de mediados del año pasado– es que cada uno de ellos tiene un origen distinto e historias que respaldan una notable experiencia en la actuación.

Zenere es una actriz, cantante y modelo argentina que se dio a conocer por integrar la novela Casi ángeles y también por dar vida a Ámbar Smith en Soy Luna, la serie de éxito emitida por Disney Channel. Por su parte, Lamoglia es un actor brasileño que ha participado antes en Juacas y Bia, dos títulos que Disney Channel desarrolló para la televisión en su país natal.

Nourou es un francés de tan solo 19 años y fue ganador del premio a Mejor actor revelación de los Goya. Su interpretación como Massar en el filme español Adú, dirigido por Salvador Calvo, lo llevó a posicionarse en el grupo de intérpretes jóvenes que ya son una promesa para el cine internacional. Mientras que, Cotta es un artista de Portugal con una larga experiencia trabajando frente a las cámaras.

Valentina Zenere es Isadora Artiñán; André Lamoglia es Iván Carvalho; Adam Nourou es Bilal; y Carloto Cotta es Cruz Carvalho en la quinta temporada que está disponible para ver desde este viernes, 8 de abril. El reparto lo completan Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch, Andrés Velencoso y Diego Martín.



Élite es una creación de Carlos Montero y Darío Madrona, bajo la producción de Zeta Ficción TV para Netflix. El título pertenece al género de drama y suspenso, además de tocar temas tan importantes como la diversidad sexual, la identidad cultural, las drogas, las enfermedades, el acoso escolar, el uso de redes sociales, entre otros más. Casi toda la narrativa se ambienta en lugares de Madrid, España.

Fuente: Infobae