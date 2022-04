Rosario: la Capital Nacional del Rock cada vez más "cerca"

El proyecto de ley de declarar a Rosario “Capital Nacional del Rock Argentino” ya tiene media sanción en Senadores y espera por su aprobación en el presente año. “Falta la media sanción de Diputados, que espero este año podamos concretar. Lo hemos divulgado en el espacio musical rosarino, también entre músicos consagrados; durante la vigilia de Malvinas pude conversar con varios músicos sobre su importancia y lo que significa para Rosario”, explica el diputado nacional Roberto Mirabella.

“En los inicios de los ’60, hubo grupos de rock incluso anteriores a los Wild Cats, como sucede por ejemplo con las bandas que tuvo Jorge Cánepa. Litto, de hecho, con 14 o 15 años, ya cantaba con una orquesta detrás. Son muy interesantes esas capas, a veces olvidadas, porque hay que remontarse casi diez años antes de lo que marca la memoria. Es en relación a la inquietud que tuvieron aquellos músicos de donde viene el fundamento que hace Roberto (Mirabella) para el proyecto. Acá se traducían las letras del inglés al castellano para cantarlas en español, y eso no sucedió en Buenos Aires ni en España. Fue una actitud, y eso es algo a lo que a veces uno no le presta atención. Rosario ya tenía la iniciativa de que las canciones fueran en español, y sucedió casi 30 años antes que en España”, comenta el ministro de Cultura Jorge Llonch.

La mención de Jorge Cánepa invoca toda una época, sobre la cual el músico se explaya: “El rock indudablemente empezó acá, por supuesto, porque el que lo inventó fue Litto. Aquí hubo algunos acontecimientos medio raros, que sólo se dan en ciertos lugares. En el ’61 o ’62, nosotros formamos un grupo en el barrio Azcuénaga, en la calle Paraná, donde había una librería. ¿Y por qué fue ahí? Porque había un piano, y lo tocaba yo. El grupo fue Dany Alfaro y Los Rockets. Tocábamos rock and roll porque había un panadero que vino de Italia y tocaba la guitarra como los dioses. Nos pasó todo lo que había traído en ese momento, y nos volvimos locos con el rock and roll de Los Teen Tops, los derivados de Elvis, y todo lo que entonces había llegado a Europa. Con ese grupo tuvimos un éxito tan tremendo que hacíamos 14 salidas por semana, en los clubes de barrio y en los pueblos. A la vez, Litto y los muchachos que armaron los Wild Cats tocaban en el Club Francés. Y Rosario explotó”.

¿Qué tiene Rosario que origina música así (y tanto más)?

Según Litto Nebbia: “Por supuesto que hay músicos de origen que comenzaron en muchos rincones del país, pero la persistencia o el destino quiso que desde nuestra ciudad se fueran dando las cosas. Para el arte y también para cualquier otro emprendimiento artístico, Rosario siempre tuvo en cuenta la impronta de la originalidad. Esa condición de no parecerse a otra cosa que no sea de allí”. En este sentido, Cánepa tiene mucho por contar: “Alberto J. Llorente armó una agencia de representación de orquestas y de grupos y nos empezó a vender a nosotros, logró programas en Buenos Aires en el viejo canal 7, nos hizo grabar en CBS un disco simple que se vendió muchísimo. Todo eso duró unos cinco o seis años. Surgieron también muchísimos grupos, mucho antes que en Buenos Aires y cualquier otra parte. Pero nosotros hacíamos covers, éramos muy chicos, yo tenía 17 años. El que fue un fenómeno y era más chico que yo y se puso a componer inmediatamente fue Litto. Y lo hizo en castellano. Por eso él es el fundador del rock nacional. Esto lo dijo una vez Charly García, en una mesa donde estaba Fito Páez: ‘Sin Litto Nebbia no existiría ninguno de nosotros’; lo miró a Fito, el más joven, y le dijo: ‘¿Vos? No hablemos’”.

Ahora bien, ¿qué aportaría a Rosario ser reconocida como la Capital del Rock del país? Según Mirabella, “por un lado, incentivaría al mismo espacio musical, al saberse y sentirse parte de la capital del rock argentino; por otro, el posicionamiento que lograría la ciudad: siempre decimos que Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, pero siempre digo que también es el motor deportivo y cultural, por la cantidad de artistas en distintas disciplinas, de trascendencia nacional e internacional. En tercer lugar, por todas la cosas que se podrán generar”. En este punto, el ministro Llonch puntualiza en una de estas felices consecuencias: “Estamos trabajando en un museo interactivo del rock, donde podamos ver todo lo que pasó en Rosario en las diferentes décadas, a partir de los años ’60. Será un lugar donde también nos podamos juntar, escuchar bandas, donde uno pueda recorrer la historia pero al mismo tiempo el presente. Lo estamos trabajando con Roberto (Mirabella), Juan Carlos Baglietto, Javier Armentano, Fernando Piedrabuena; nos está dando una mano muy grande Sergio Rébori con mucho material de archivo, así como Horacio Vargas (jefe de redacción de Rosario/12), que es parte de este movimiento. Lo estamos hablando con el gobernador y con el intendente, para ver en dónde emplazarlo y sea un atractivo para rosarinos y rosarinas, así como un incentivo al turismo”.

La noticia perfecta, que complementa y concluye, es la presentación de Litto Nebbia hoy, con doble actividad, en el marco de la conmemoración “Malvinas nos Une”. A las 18.30 en el Atrio del Monumento Nacional a la Bandera, tendrá lugar el conversatorio “Rosario Cuna del Rock Nacional”, donde el músico compartirá una mesa de diálogo junto a Llonch, Mirabella y Sandra Corizzo, a partir de la coordinación de Marcelo Nocetti. Luego, a las 20, Nebbia dará un recital junto con “mi cuarteto, los dos hermanos de Los Reyes del Falsete –Nica y Tomas Corley–, más el flautista y tecladista tucumano Leopoldo Deza”.

