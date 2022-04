Luciano Castro y Luis Ventura tuvieron un tenso cruce

Luciano Castro cruzó a Luis Ventura después de que éste contara que el actor tuvo un romance con Amalita Fortabat, quien fuera una de las empresarias más poderosas de la Argentina. El panelista tomó minutos del aire de A la tarde (América) para pedir disculpas por la información errónea.

"Gracias a la producción que me da este espacio", comenzó diciendo Ventura. "Quiero dirigirme a la gente y a Luciano Castro, que me comunicó conmigo, estaba muy molesto. Tuvimos un comienzo de diálogo ríspido", agregó el periodista mirando a cámara. Aunque aclaró que no perdieron "ni las formas ni la educación".

"Me dijo: 'Luis, nunca tuve la oportunidad de conocer a Amalita Fortabat", le aseguró el actor de El Primero de Nosotros (Telefe) a Ventura. "Razón por la cual, todo lo que vino después en relación a una información que manejé a través de un informante, con grabaciones, alguien vinculado a los medios, alguien que no solo me dio la información de ayer sino otras, que en la mayoría de los casos tuvo precisión, en este caso le quiero pedir disculpas a Luciano Castro y a toda su familia", admitió Luis Ventura.

"Soy un profesional, de buena leche, honesto, y tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde", se sinceró. "Si dije algo fuera de lugar, que lo ofendió, le mando un abrazo grande y que sigamos teniendo el vínculo que tuvimos hasta ahora. Espero que con esto alcance", añadió.

Por último, Ventura mencionó que recibió el llamado del abogado de Castro, Osvaldo Pereira, que casualmente es el mismo que el de él. "Me hicieron entender de qué manera, muchas veces, uno puede afectar manejando informaciones con tiempos y formas incorrectas", concluyó el conductor de Secretos Verdaderos (América).

