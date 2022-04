Alberto Fernández envió un nuevo mensaje al FdT

En medio de la crisis interna del oficialismo, Alberto Fernández volvió a hacer referencia a los sectores que cuestionaron el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reiteró que no habrá ajuste en la Argentina.

En un acto junto al ministro Daniel Filmus, el mandatario hizo referencia a los cuestionamientos del kirchnerismo y aseguró que no permitirá que la Argentina “se postergue”.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández presenta el Plan Federal de Ciencia, que incluye los programas “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia”, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada https://t.co/IZ7jt3RtSi — Casa Rosada (@CasaRosada) April 8, 2022

“Algunos piensan, o pensaban que como consecuencia de los acuerdos que tuvimos que firmar con el FMI para poder sobrellevar un problema que heredamos y que hubiésemos querido no tener, que esto iba a significar postergación”, manifestó el mandatario. Sin embargo, advirtió: “Nadie está postergando a la Argentina y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso soy yo. Y hay sobradas muestras de que no estamos postergando”.

“Nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina necesita”, insistió, y sumó: “Nunca pensamos que la solución pasaba por ajustar la educación, la ciencia y la tecnología ni que los que reciben la tarjeta alimentar no reciban los recursos que necesitan”.

“La Argentina necesita desarrollarse, no podemos seguir viviendo en una Argentina que tiene un centro y dos periferias. Sino hacemos esta Argentina desigual e injusta en la que vivimos”, aseguró Fernández.

El kirchnerismo volvió a cuestionar al Presidente

Las palabras del Presidente parecieron una respuesta directa a los dichos de Axel Kicillof, quien este mediodía arremetió contra Alberto Fernández. “Hay que distribuir mejor las riquezas”, dijo el gobernador bonaerense en un acto donde estuvo acompañado por Máximo Kirchner.

“La inclusión social y la distribución de riquezas es la única manera de crecer en la Argentina”, afirmó Kicillof durante el lanzamiento del Plan Ambiental bonaerense.

La foto de Fernández y Massa en medio de la interna oficialista

En medio de la interna, el Presidente se mostró en la Casa Rosada con el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La foto de Fernández y Massa en Balcarce 50 se dio un día después de la imagen del líder del Frente Renovador con la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, con quien anunció el aumento de $20.000 para los trabajadores del Parlamento.