Se hizo pasar por su hija y citó al hombre que la acosaba

Una madre de Cosquín, en la provincia de Córdoba, decidió tomar cartas en el asunto al enterarse que su hija, de apenas 13 años, era amenazada por un hombre que le enviaba mensajes intimidatorios vía WhatsApp. La mujer se hizo pasar por la menor, citó al presunto acosador en el centro de la ciudad y lo golpeó junto a otras mujeres por meterse con la niña.

Alberto Romero, segundo jefe de la Departamental Punilla, le contó a Cadena 3 que todo sucedió el pasado miércoles al mediodía, cuando las autoridades policiales fueron alertadas por un episodio de violencia en la plaza San Martín de la mencionada ciudad. “Al llegar personal policial constata y entrevista a una mamá que manifiesta que el joven que tenía estaba apresado por vecinos y el personal lo identifica. Se dan con esta persona mayor de edad, masculino y la mamá es de una joven menor de edad, que había sido amenazada por WhatsApp por el detenido”, detalló Romero.

Según muestran las imágenes viralizadas en redes sociales, el hombre, cuya identidad no fue difundida, fue atacado por cinco personas, entre ellas la madre de la víctima de acoso. A pesar de que en reiteradas oportunidades dijo no ser el individuo al que estaban buscando, recibió una golpiza a plena luz del día.

“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mi? ¿Dijiste que me ibas a matar hijo de puta?”, le preguntaba la madre de la niña al hombre, mientras era retenido por otras familiares cercanas de la víctima. “¡A las mujeres no se las toca!”, se escuchó decir a otra vecina en plena agresión al sospechoso.

Después de unos segundos de tensión, el hombre fue tomado del cuello por un vecino y llevado hasta una remisería cercana, donde aguardaron la llegada de efectivos policiales para que procedieran a su detención. Mientras tanto, el acusado intentaba excusarse por todos los medios diciendo que las mujeres estaban “confundidas”, pero ellas continuaron firmes en su postura para escracharlo en público.

De acuerdo a la información brindada por el citado medio cordobés, el hombre, de 38 años y oriundo de Villa Santa Cruz del Lago, quedó detenido en la alcaldía de la ciudad de La Falda mientras se realiza la investigación de rigor.

A raíz de la violencia que muchos niños sufren en el seno familiar y en las escuelas, días atrás se anunció la realización de un Congreso en Córdoba para tratar esta problemática y las correspondientes medidas preventivas.

Bajo el lema “Niñas, niños y adolescentes: ciudadanos protagonistas en la construcción de un mundo más justo”, en noviembre próximo se desarrollará el IX Congreso del Niño, Niña y Adolescentes, cuya sede anfitriona será la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba.

Dicho evento reunirá a más de dos mil participantes de todo el mundo, entre ellos Carlos Villagrasa Alcaide, presidente del Comité Internacional de los Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA) que llegó a Buenos Aires el último lunes para ser parte del lanzamiento oficial de la nueva edición de los encuentros iniciados en 2003 en Isla Margarita, Venezuela.

“Los ejes temáticos serán dedicados al protagonismo de la infancia y la adolescencia en la construcción de un mundo más justo”, le explicó Villagrasa Alcaide a Infobae sobre los tópicos que se abordarán en esta oportunidad. Y detalló: “En estos eventos siempre están las niñas, niños y adolescentes exponiendo en representación de sus pares y serán quienes redacten también la declaración final del congreso. Hoy, focalizaron en lo que más les preocupan: piden que luchemos contra la violencia y la prevención de la violencia en todas sus facetas”.