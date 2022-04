Se viene el Vía Crucis de la Juventud en Concepción

Despues de dos años sin realizar el evento, la pastoral juvenil de la diócesis de Concepción se prepara junto a todas las escuelas secundarias para el vía crucis representado.

Inicia la Semana Santa

Arraca con el domingo de ramo –de olivo o de cualquier otra planta– me recuerda durante todo el año, tres cosas que significan mucho:

1. Ese día Jesús entró a Jerusalén y mucha gente lo recibió con alegría levantando ramos. A esas personas que tenían el corazón abierto ¿qué les llevó Jesús? Les dio todo, les dio su vida, les entregó todo su ser sin reservas. Cuando veo ese ramito en mi casa vuelvo a decirle que lo recibo con el corazón abierto, y él me da todo.

2. Con los ramos en alto lo proclamaban rey de sus vidas. Cuando veo ese ramito en mi casa vuelvo a decirle a Jesús: “Tú eres el rey de este lugar, el rey de mi vida, el rey de mi familia, el rey de mis sueños. Por eso me siento protegido”.

3. Si lo proclamo a Él como mi rey no puedo tener otros reyes. Por eso renuncio a ser esclavo de cosas y de personas. No acepto arrastrarme detrás de nada ni de nadie, porque Jesús es mi único rey que sostiene mi dignidad. De ese modo, cuando veo el ramo de olivo, echo fuera todas esas esclavitudes que se han apoderado de mí y me han llenado de obsesiones, y entonces me siento más libre. Por eso quiero tener en mi casa ese ramito de olivo bendecido el Domingo de Ramos. Que tengan una hermosa jornada. Y nos vemos el Domingo para bendecir los ramos y acompañar a Jesús nuestro Rey que quiere entrar en nuestros corazones y guiar nuestras vidas.