Agustina Albertario volvió a ser acosada

Agustina Albertario, integrante de Las Leonas, denunció a través de sus redes sociales que volvió a ser acosada por Juan Mariano García Sarmiento, un abogado de 50 años, retirado de la actividad. El hombre había sido detenido en febrero de 2021 por violar la perimetral impuesta por la justicia. "No solo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme -afirmó la jugadora-. ¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la justicia actúe?".

Por favor!

Te tienen que matar para que la justicia actúe? pic.twitter.com/HKclnXvP0z — A.A (@agusalbertario) April 7, 2022

La integrante de la Selección de Hockey recordó que en 2020 García Sarmiento "no solo intentó entrar al hotel donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome”. “Ahora él está libre de nuevo. Y la que se tiene que cuidar soy yo", exclamó.

Albertario recordó, además, que el hombre tiene "más de ocho denuncias de distintas mujeres", y cerró indignada: "No entiendo este país. Tengo mucha bronca y mucho miedo".

Cuándo empezó el caso



En enero de 2020, las Leonas viajaron a Mar del Plata para realizar la pretemporada. García Sarmiento se había acercado al hotel donde se alojaban las jugadores argentinas para dejar una nota destinada a Albertario que decía: “Hola cachorra. Beso grande. Cuidate! Love U”.

A partir de ahí, el acoso fue sistemático a través de las redes sociales. El hombre incluso envió videos en los que se mostraba semidesnudo. La jugadora fue a la justicia y radicó una denuncia ante las autoridades judiciales de la ciudad balnearia y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esa ocasión, se dio intervención al fiscal Fernando Daniel Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Mar del Plata y se pidió asistencia a la policía provincial. Se pidieron en ese momento “medida de restricción de acercamiento y de todo tipo de contacto electrónico” contra el acosador García Sarmiento. También se solicitaron medidas urgentes “en resguardo de la integridad física y psíquica” de la víctima, al igual que de las demás integrantes del plantel.

García Sarmiento fue capturado en un hotel de Mar del Plata, donde estuvo dos días hospedado y la justicia resolvió imponer una medida perimetral que el hombre violó.

Fuente: Página 12