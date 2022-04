Chile: Boric implementa un nuevo plan económico

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este jueves una iniciativa de 21 puntos anunciada durante su asunción, que implica la movilización de recursos públicos por algo más de 3.700 millones de dólares y que incluye medidas que apuntan a congelar las tarifas del transporte público, apoyar a las pymes, subir el salario mínimo y favorecer la creación de 500.000 puestos de trabajo.

"Chile apoya: Plan de Recuperación Inclusiva" tiene seis ejes: reincorporación del mercado formal remunerado; inversión pública; apoyo a sectores rezagados en la recuperación; impulso a las pymes; ingresos y costo de vida; e institucionalización de mecanismos de proyección económica y social.

De los más de 3.700 millones de dólares que el Ejecutivo destinará a ayudas, 1.386 millones irán a la generación de empleo y apoyo a sectores castigados; 1.340 millones a ayudas directas a los bolsillos de las familias y otros 1.000 millones al apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

“Sabemos que este plan de recuperación es un punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana, y para que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación”, remarcó Boric en el acto de presentación, realizado en la comuna de Maipú.

El mandatario detalló que "en conjunto el plan va a crear 500 mil empleos nuevos, 250 mil femeninos" y el congelamiento en los precios del transporte público regulado en todo el país y por lo que resta de 2022.

Para ello, se inyectarán recursos a los subsidios del sistema RED (ex Transantiago) y los sistemas de transporte público regionales y rurales regulados, de modo de evitar las alzas en tarifas que generarían los aumentos de los precios internacionales del petróleo. La medida va en contra de la recomendación de un grupo de expertos que aconsejó subir las tarifas del transporte en 30 pesos (menos de un dólar), la misma cifra de alza que en octubre de 2019 generó las protestas que luego derivaron en un estallido social.

Se extenderá además el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) laboral, con la ampliación de los plazos de postulación hasta septiembre, pero con foco en lo que Boric consideró “grupos prioritarios: mujeres, jóvenes de entre 18 y 24 años, mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad”. Eso va sumado a "un incentivo adicional para personas cuyo empleo ha tenido una recuperación más lenta", aclaró.

Las medidas incluyen la ampliación del subsidio Protege de 200 mil pesos mensuales (248 dólares) por hijo para las trabajadoras con hijas e hijos de hasta 4 años -actualmente es hasta 2 años- y que no cuenten con una red de apoyo. Se aumentará un 15%, la llamada Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), aunque Boric mismo reconoció que no se trata de una suba de relevancia: "El aumento no va a ser suficiente, pero el compromiso es dar un comienzo importante", resaltó.

Por otra parte, dijo haber analizado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la posibilidad de un incremento del salario mínimo, a partir de un proyecto que irá al Congreso. "Vamos a presentar un proyecto de ley para aumentar significativamente el salario mínimo. Nuestra meta es llegar a los 400.000 (496 dólares) este año. Ahí tenemos que preocuparnos especialmente de apoyar a las pequeñas empresas para que nadie quede atrás", subrayó.

Justamente, para las pymes afectadas por la Covid-19, el plan dispone el aumento de la cobertura de programas de apoyo a la reactivación desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), con lo que se estima que se beneficiarán 120.000 firmas. Esto se complementará con programas de acceso a crédito para otras 100.000 micros y pequeñas empresas no bancarizadas.

Contexto económico pre y pospandemia

Chile tuvo una suba de precios de un 7,8 % en los últimos 12 meses, según el registro de febrero, aunque tras el receso económico del 6 % en 2020, mostró su recuperación tras la pandemia con una cifra récord de crecimiento del producto interior bruto del 11,7 %, el mejor dato en 30 años.

El plan “Chile apoya” incluye incentivos monetarios para el sector de la cultura, con la creación de un bono especial para los trabajadores del área. Serán 450.000 pesos (558 dólares) para unos 30.000 empleados del sector, que “se vieron afectados” por la pandemia, detalló Boric.

"El mundo de la cultura no pide limosna. Lo que quiere es trabajar. Por lo tanto, hemos decidido terminar con los aforos en los espectáculos culturales para que puedan reactivarse esto en la nueva 'Fase Verde' que se va a anunciar el martes y va a entrar en funcionamiento el jueves. La cultura va a poder volver con todo", celebró el presidente.

Para la pequeña minería se decidió la creación de una línea de crédito extraordinaria, gestionada a través de la Empresa Nacional de Minera (Enami).

El plan gubernamental dispone también la creación de un fondo de 300 millones de dólares para proyectos de inversión de gobiernos locales, que buscan "un apoyo intensivo a la mano de obra, con carácter verde y con un efecto multiplicados sobre la actividad, empleo y la inversión privada", resaltó Boric.

"Tienen un Gobierno que está decidido a apoyarlos y a dar lo mejor por responder a sus urgencias y anhelos. Se van a cometer errores; los vamos a corregir y vamos a salir adelante en la medida que trabajemos como equipo", concluyó el mandatario, escoltado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Un par de horas después de anunciar el plan, Boric lo reivindicó en su cuenta de la red Twitter, donde escribió: “Con la pandemia y la crisis económica hemos pasado tiempos complejos y muchas personas la han pasado mal. Hoy buscamos alivianar esa mochila entregando 21 respuestas concretas que impacten a cada uno y a cada una. Porque #ChileApoya, juntas y juntos reactivamos la economía”.

