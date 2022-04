Denuncian la intromisión del Gobierno en la elección de UPCN

Carlos Costilla, candidato a secretario General, señaló que "los compañeros" sufren presiones para direccionar su voto y aclaró que no fue apartado del gremio.

El dirigente gremial Carlos Costilla, aclaró que no fue separado del cargo y que por lo tanto sigue siendo secretario Adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Tucumán. También aseguró a Los Primeros TV que el próximo 2 de junio será candidato a conducir los destinos del gremio enfrentando a la lista oficialista que busca la reelección de Lucinda Espeche.

"Nosotros tenemos mandato hasta el mes de octubre, yo y otros 8 compañeros, por eso sigo siendo el secretario Adjunto de UPCN y estamos formando una lista aparte para presentarnos a las próximas elecciones" dijo Costilla al móvil de Los Primeros TV, a cargo del periodista Fabián Páez. Sostuvo que tienen una buena aceptación de los afiliados quienes "están pidiendo un cambio y nos hacen saber sus deseos de promover el cambio que el gremio necesita".

En su recorrido por las distintas comunas y organismos provinciales, Costilla advirtió que "los compañeros está siendo amenazados por la actual conducción, quienes le dicen que si no los votan a ellos perderán el trabajo. Están denunciando que sufren persecución y presión por parte de Lucinda Espeche, porque ella manda gente para amenazar que serán despedidos los que no la voten".

En tal sentido, Costilla expresó que esto ocurre en complicidad de los ministerios de Gobierno y del Interior de la provincia. "Sabemos que hay una complicidad en algunos funcionarios del Gobierno y espero que no se metan con los compañeros porque habrá problemas. Los compañeros están muy enojados por esta intromisión, porque el Gobierno no se tiene que meter en una interna gremial, debe dejar que los gremios diriman sus diferencias gremiales y después tendrán que aceptar a quién gane las elecciones porque les guste o no, son los trabajadores los que deciden", aseveró Costilla.