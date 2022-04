Se conoció a los dos finalistas de Masterchef Celebrity

El jueves por la noche tuvo lugar la última gala de eliminación de la tercera temporada de Masterchef Celebrity 3 (Telefe). Los tres semifinalistas cumplieron con “la consigna más difícil de todas las ediciones” -tal como la definió Germán Martitegui- y aplicaron todos los conocimientos acumulados para no quedarse afuera estando tan cerca de la gran final.

Vicky Juariu Braier, Mica Viciconte y Tomás Fonzi se enfrentaron a puro nerviosismo, y lograron el cometido de presentar todo lo que les pidieron los jurados, pero uno de ellos se despidió de las cocinas más famosas del país y definió el duelo del domingo.

“Debajo de esta tela roja no hay ingredientes, no hay plato a replicar, nada de eso, porque hoy ustedes tienen un solo objetivo a alcanzar”, anunció Damián Betular, y luego reveló lo que habían escondido: tres chaquetas de chef profesional bordadas con sus respectivos nombres. El sueño estaba aún más cerca, materializado y a un paso de alcanzarlo. “No es simplemente una pieza de indumentaria, es como la camiseta de fútbol, un símbolo de dedicación y sacrificio. Hay que cuidarla”, expresó Donato de Santis.

Sus palabras despertaron la emoción de la ex Combate, quien cursa su octavo mes de embarazo mientras defiende su lugar en el reality. “Es una mezcla de cagazo, emociones, esfuerzo, sacrificio, llegar hasta acá. ¡Ay, qué papelón! ¡No quiero llorar! Muestro debilidad ante mi rival”, explicó Viciconte, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Luego les comunicaron que la elección del plato sería libre, pero les irían anunciando cada cierto tiempo algunos requirimientos en cuanto a cocción, técnicas y sabores.En total fueron nueve las condiciones que tuvieron que cumplir: que tenga algo frutal, aterciopelado, frito, ácido, picante, al vapor; y además preparar un omelette, una ensalada, y usar el mortero en alguna de las preparaciones. Como beneficio obtenido la gala anterior, Juariu pudo elegir tres requisitos menos para su plato, aunque cumplió con los otros seis a rajatabla.

La influencer fue la primera en pasar al frente con lehmeyun, salsa de yogur y cuscús de limón. “Ya sea para despedirte o pasar a la final este plato está muy bien. Te queda espectacular, pero hoy es una noche de detalles”, aseguró Betular. Cuando Santiago del Moro le preguntó por qué creía que debería pasar a la final, ella argumentó: “Debería estar porque entré con ganas de divertirme y hoy me doy cuenta de que me encanta la cocina, realmente descubrí algo que no sabía que me gusta tanto”.

Viciconte cocinó croquetas de queso con salsa de tomate, hojas verdes y puré de zanahoria. “Mica, esas croquetas son tan ricas que dan miedo, son espectaculares, igual a las que me hacía mi abuela. Gracias porque me trajiste infancia. Hoy hay emoción, punto a favor”, auguró Martitegui. Ante la misma consulta del conductor, la deportista arremetió: “Por mi esfuerzo y mi estudio siento que me merezco un lugar el domingo, además de que quiero ganar e hice todo lo posible para eso”.

Fonzi optó por escalopes de pollo con polenta blanca, acompañada de higos y tomate. El actor confesó que siente un “nivel de tensión extremo” a estas alturas del certamen. “Te queda genial la polenta atercioplada con licuadora, tamizada, impresionatne. Muy rico de sabor también, todo está correcto”, explicó Donato. Minutos después llegó el momento de la definición, y los jurados admitieron que estaban sorprendidos porque los tres cocinaron muy bien: “Hoy por muy poca diferencia uno se va. Los tres hicieron platos de excelencia”.

Mica Viciconte y Tomás Fonzi se disputarán el título de ganador en la gran final del domingoMartitegui anunció la primera finalista para el domingo y resultó ser Viciconte. “Me descoloca, no me lo esperaba para nada. Re orgullosa, me pone muy contenta. Valió la pena no dormir, estudiar, pedirle recetas a tus familiares, investigar mucho, cuando se ve el fruto del esfuerzo está muy bueno”, reflexionó la pareja de Fabián Cubero, conmovida nuevamente. “Viví todo mi embarazo acá y me queda como recuerdo”, sentenció. Finalmente revelaron el segundo semifinalista: “Tomás Fonzi también va a la final del domingo”.

De Santis fue el encargado de despedir a Juariu, la última eliminada de la tercera temporada. “Vicky, te fuiste y volviste. Lo disfrutaste un montón, nos encantó tu paso por esta cocina y sé que vas a tener un futuro brillante”, le dijo. “Cocinás muy rico, tenés unos sabores y unas raíces que reversionaste con mucha inteligencia, muy estudiosa. No dejes de cocinar porque realmente lo hacés muy bien, completó Betular.

“Si fuera una olimpiada es medalla de bronce, es un logro enorme. Sé que fue muy difícil estar acá porque eras como la más inocente, casi como cuando invitan a una fan para algo de la tele”, reconoció Martitegui. La influencer también se despidió de la audiencia con sentidas palabras: “Desde que entré acá estoy muy contenta, agradezco profundamente la oportunidad porque los conocía desde mi casa y fue impresionante estar acá. Me voy sintiendo pasión por la cocina, me transmitieron todo eso y me llevo eso”. Y cerró con humor: “Ahora conocí tantos famosos que me va a dar cosa stalkearlos”.

Fuente: Infobae