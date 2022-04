Quién es Fernández Prieto, el surfista de Puerto Madero

Es el ex esposo de Floppy Tesouro y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de Buenos Aires. Fue socio de Facundo De Vido.

Rodrigo Fernández Prieto es un empresario atípico. Su imagen dista del modelo de hombre de negocios de traje gris y maletín en mano. El "Pai", como lo llaman sus amigos, se presenta en su Instagram surfeando olas en Bocas de Toro, Panamá, con el pelo largo decolorado por los efectos de la parafina y el sol .También –con destreza de rider– mantiene su "take off" ante las movilizaciones que hacen los vecinos de su emprendimiento Distrito Colegiales.

Fernández Prieto ha logrado posicionarse como "el príncipe de Puerto Madero", sus obras se sitúan en lugares emblemáticos y son tendencia en lo que a real estate en Argentina, Miami y Uruguay refiere.

"En algún punto hay que vender aire", declaró a la revista Forbes en 2011, y de eso se trata su trabajo. Actualmente se encuentra terminando las Link Towers de Puerto Madero y abocado al emprendimiento de Colegiales. Pero para "vender aire" en jean y zapatillas, Rodrigo salió a "correr olas" como hijo del fundador del estudio Fernández Prieto, que desde hace décadas trabaja en emprendimientos privados y obras públicas. Así, las pancartas pintadas a mano y las marchas de los vecinos por más espacio verde y un posible "colapso de los servicios" no le hacen mella, aunque prefiera para sí una playa desierta, buenas olas y naturaleza plena.

En noviembre de 2010, en pareja con Jessica Cirio, inauguró el Instituto de estética Bielece en Palermo. Un centro de belleza y spa urbano del que Jessica era la cara visible y que trajo novedosos tratamientos para modelar el cuerpo y mejorar el aspecto de la piel. Su socio en este proyecto fue Facundo De Vido -hijo del Ministro de Planificación y Obras Públicas, Julio De Vido- y de su novia Mariana De Dios, hija de quien entonces era Director del Banco Nación, Ángel De Dios.

Actualmente se encuentra ultimando detalles en la Torre Adán y en la construcción de la Torre Eva, las "Links Towers" que; junto al Grupo Vizora que lidera Milagros Brito, construyeron en Puerto Madero. Los terrenos de Dique 1 eran del padre de Milagros, el banquero Jorge Brito, quien en vez de vendérselo decidió asociarse a Fernández Prieto en el emprendimiento inmobiliario de 200 millones de dólares.

Fernández Prieto se define como surfer y arquitecto, Pai y libertador, y niño índigo. A la descripción le suma palabras a modo de ideales que lo guían: amor, pasión, libertad, locura, encanto, arrabal, lógica y "polvo de estrellas". Una ecléctica descripción de él y su entorno. A todo esto se le suma el amor por Moorea, la hija que tuvo con la actriz Floppy Tesouro y a quien llama cariñosamente "Pichicha". Junto a su hija y amigos comparten viajes a playas soñadas o la montaña. Indy, su cachorro, también es de la partida. Hijos, amigos, trabajo, perros, todo fluye en la vida de este empresario poderoso.

En uno de sus videos se ve a Floppy Tesouro y a Moorea saltando en una cama elástica detrás de él, que mira a la cámara y dice "Yo antes era un playboy y ahora soy un padre con los h... rotos". Sin eufemismos, el Pai se ríe de su condición de padre y esposo. Hoy día está separado pero entre él y Floppy "está todo bien".

En su vuelta a la condición de soltero le endilgaron varias parejas –una de ellas Silvina Luna, quien era amiga también de Floppy–. Rodrigo y Silvina compartieron varios meses en su casa de Panamá. Nadie confirmó una relación, pero el aire quedó enrarecido cuando Luna cambió de color la casa, que otrora fuera de Floppy. Silvina además puso en venta su tríplex en el histórico edificio Palacio Raggio, y lo publicitó como "una obra restaurada por el estudio Fernández Prieto".

El archivo del corazón le da la razón al rey de Puerto Madero: es un playboy. Entre sus históricas conquistas se encuentran Silvina Luna, Jéssica Cirio –con quien convivió–, ¿coqueteos? con Luciana Salazar, y Pamela David; pareja de Karina Jelinek y Lola Ponce, ¿amigo casi familia, como declaró Silvina Escudero?, quién sabe. Y por supuesto Floppy Tesouro.

Rodrigo llega al podio con sus conquistas a las mujeres más deseadas del país, una vara tan alta como sus famosas torres. En sus últimos posteos se lo ve "in love" con Julieta Fernández B, una agraciada joven tandilense que, como él, ama el surf, el skate, y hace base en las playas de Bocas de Toro. En el lugar la consideran "la chica más linda de la Isla"

Golf, ski, fiestas exclusivas en la playa, poker, guitarreadas, snowboard, vuelos privados, visitas al campo, mesas interminables. Mucho rock, deporte y vida al aire libre. Su look relajado no obstaculiza su trabajo; acompañado de su cachorro Indy, Rodrigo Fernández Prieto no descuida sus inversiones, sigue adelante y cuida sus relaciones y su high life, de la que hace un culto.

El estudio Fernández Prieto hace décadas es protagonista en el diseño y construcción de grandes obras: en los primeros años del 2000 construyeron los Home Depot de Quilmes, Tigre y Barracas, el IBG Brand Point de Avellaneda, el centro comercial Auchan de Quilmes y la Tablada, Norauto, la torre Puerta Norte en Libertador y Congreso. También fueron quienes restauraron y pusieron en valor las Terrazas del Dique en Puerto Madero, además de las Terrazas del Yacht.

Construyeron además Sail Building –oficinas De La Ribera Dique 1–, Moorea Residences, en Maldonado, Uruguay; Bali Hai Condo en Miami –un complejo de oficinas y viviendas con amenities de lujo–, y el Parque Industrial y Tecnológico de Varela.

En 2013 ganaron el concurso para construir 286 viviendas para el PROCREAR San Martín, proyectaron y construyeron la Terminal de Cruceros de Buenos Aires y la ciudad AFA en Ezeiza, entre otros emprendimientos. En Santa Fe construyó la torre MAUI de Rosario, la primera torre Beach Club en en país, con el parque de agua, beach club y bar acuático y una altura de 140 metros.