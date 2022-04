Un hombre fue embestido por una formación ferroviaria en el paso de Marco Avellaneda y avenida Sarmiento. El siniestro ocurrió este jueves por la tarde pese a la presencia del personal que alertaba el paso del tren.

En el lugar del impacto hay varias casillas a un costado de las vías.

Fuentes oficiales afirmaron que fue un milagro ya que el sujeto sufrió algunos golpes. Aún así, no quiso ser atendido por una ambulancia del 107 que se presentó en el lugar.

"Me puse contra la pared pero me chocó igual. Sentí lo peor, que me iba a cortar las piernas. Me dijeron que tenía que hacer la denuncia y por eso no quise que los médicos me atiendan", contó Adrián Ramos al móvil de Los Primeros.

Esta situación reavivó el reclamo de las personas que viven en las casas cercanas a las vías sobre la inseguridad con los niños al momento del paso de la formación y el problema habitacional.

"No nos queda otra que vivir aquí, no tenemos dónde estar", dijeron.

Un automovilista logró captar el momento justo del impacto.

El video