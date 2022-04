Covid en Tucumán: “Estamos en el fin de la tercera ola"

“Estamos testeando entre 500 a 600 pacientes por día, pero la positividad ha disminuido. Además, no tenemos pacientes en asistencia respiratoria mecánica y tampoco fallecidos, por lo que esto nos marca una disminución y nosotros la estamos marcando como el final de la tercera ola”, indicó Medina Ruiz.

En este sentido, el funcionario remarcó que esto no quiere decir que se terminó la pandemia, que no hay Covid-19 o que hay que dejar de cuidarse: “La pandemia es un cuadro de infección a nivel global y el mundo está comprometido, por lo que la Organización Mundial de Salud es la que definirá cuándo será el fin”. Además, destacó que hay que seguir cuidándose ya que la provincia tiene todas las actividades flexibilizadas y que hay muchas personas que viajan, por lo que genera una amenaza de tener nuevos contagios, quizás no de generar brotes epidémicos importantes, pero sí de contagios en algunas personas que puedan comprometer su salud.

Vacunación antigripal

Con respecto a la campaña de vacunación contra la gripe, el titular de la cartera sanitaria contó que están vacunando a todos los grupos etarios mayores de 65 años, a las personas con enfermedades de base de menos de 65 años, a los niños entre 6 y 24 meses y a las embarazadas.

“Estamos vacunando de forma rápida y precoz. Sabemos que la gripe comenzó anticipadamente y la vacuna viene a mitigar esos brotes epidémicos”, explicó el ministro, a la vez que resaltó que están trabajando para mantener la salud y preservarla, ya que después de estos dos años el Ministerio está renovando los compromisos con los controles preventivos de enfermedades crónicas, al igual que el medio ambiente, debido a que muchas enfermedades se generan por el cambio climático.