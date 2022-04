Vendedor de sahumerios ganó $2 millones en “Los 8 escalones”

Matías conmovió a todos con su historia en Los 8 escalones del millón (eltrece), donde ganó dos millones de pesos. Este jueves decidió que no continuaría en carrera. “Es suficiente, no soy demasiado ambicioso y con esto es más que necesario”, argumentó.

En la noche del miércoles, en su primera participación, Matías hizo una gran performance: un solo error en todo el camino y 6 aciertos de 9 en la final. La emisión de este jueves no fue la excepción: ni un solo error en el camino y ocho aciertos de 10 en la final.

Todos en el piso se sorprendieron de su decisión e intentaron convencerlo, pero él no cedió. “La verdad, no me voy a quedar. Hasta acá llegué. No soy ambicioso”, explicó. Acto seguido bromeó: “No se abandona un éxito ni en televisión ni en la vida, pero ya está. Tengo la cabeza explotada”.

Vive en un hotel y vende sahumerios en un colectivo: la historia de Matías, el ganador de “Los 8 escalones del millón”

En su presentación del miércoles, el participante contó hace 25 años que vende sahumerios en el colectivo en la línea 184, que está por recibirse de profesor de historia y que vive en un hotel. Consultado acerca de lo que haría con el dinero indicó que los destinaría a alquilar un departamento para poder dejar de vivir en el hotel y ayudar a su hija que estudia en la Universidad Nacional de Arte.

Guido Kaczcka quiso saber cómo hacía para captar la atención de los pasajeros, entonces él explicó que tiene un speech para “bancar el tráfico y lograr que levanten la cabeza del celular”.





Desde hace 25 años vende sahumerios en los colectivos. Con el dinero espera alquilar una vivienda y ayudar a su hija en los estudios. (Foto: Captura ElTrece)

A pedido del conductor lo compartió: “Gente país, tengan muy buenos días. Soy Matías, ¿cómo les va? Y a continuación este endémico pandémico tentempié laboral intitulado ‘rajando tamango buscando ese mango que me haga morfar’”. “¡El tango! Ahí todos prestan atención”, destacó el conductor en clara referencia a “Yira, yira” de Carlos Gardel.

Acto seguido, el participante dijo que retomó el trabajo en febrero, después de los dos años de pandemia, y que con eso le alcanza para vivir.

Ganó el millón en “Los 8 escalones”, tiene esclerosis y usará la plata en un festejo

Romina Flores se presentó en Los 8 escalones con la ilusión de ganarse el millón de pesos, y se le dio. No quería el dinero para irse de viaje ni refaccionar su casa. Dijo que su deseo era celebrar los 15 años que pasaron desde el día que le diagnosticaron esclerosis múltiple y emocionó a todos.



Romina Flores se llevó el millón y podrá hacer la fiesta por los 15 años del diagnóstico. (Foto: captura de eltrece)

La médica genetista que trabaja en el Hospital Churruca solo quiere tener un momento de diversión y alegría junto a sus seres queridos, que a lo largo de este tiempo estuvieron haciéndole el aguante y acompañándola en su dura enfermedad.